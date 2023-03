Ikona lat 90. zatrzymana przez policję. Od kłótni do strzelaniny

Shawn Kemp zatrzymany przez policję. Może zostać skazany za użycie broni

Sytuację opisały m.in. "Marca", "The Guardian" czy Adrian Wojnarowski, dziennikarz ESPN. 8 marca policja z hrabstwa Pierce w stanie Waszyngton otrzymała zgłoszenie o strzałach na parkingu przed dużym centrum handlowym w mieście Tacoma. Ogień miał zostać otworzony tuż po tym, jak doszło do sprzeczki dwóch kierowców.

Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny. Cztery godziny po incydencie zatrzymano mężczyznę po pięćdziesiątce, a dane wpisane do policyjnego rejestru na nazwisko Shawn Travis Kemp nie pozostawiły wątpliwości, że chodzi o byłego sportowca. Został on naturalnie osadzony w areszcie i... jego sytuacja, eufemistycznie rzecz ujmując, nie wygląda obecnie kolorowo, zwłaszcza, że był już wcześniej notowany.

Shawn Kemp błyszczał w NBA w latach 90.

Shawn Kemp do NBA trafił w 1989 roku jako 17. numer pierwszej rundy draftu. Został wybrany przez Seattle SuperSonics i w tej ekipie spędził kolejnych osiem lat. Potem zaliczył jeszcze występy dla Cleveland Cavaliers, Portland Trail Blazers i Orlando Magic.

Karierę zakończył w 2003 roku. W jej czasie nie sięgnął co prawda ani razu po mistrzostwo NBA, ale za to m.in. sześciokrotnie (1993-1998) brał udział w Meczu Gwiazd. Jako członek kadry narodowej USA zdobył on ponadto mistrzostwo świata w 1994 roku na turnieju w Kanadzie.