Lekkoatletyczne MŚ 2022. Wiemy już wszystko w kwestii polskiej sztafety!

Paweł Czechowski MŚ w lekkoatletyce 2022

Wygląda na to, że po pewnym zamieszaniu na lekkoatletycznych MŚ 2022 w Eugene zobaczymy żeńską sztafetę 4x400 m w najsilniejszym składzie - razem z Anną Kiełbasińską. Jak bowiem napisała w mediach społecznościowych Iga Baumgart-Witan, "dojdzie do porozumienia" w tej sprawie - i, krótko mówiąc, są to fantastyczne wieści.

Zdjęcie Iga Baumgart-Witan rozwiała wątpliwości w temacie startu żeńskiej sztafety / JEWEL SAMAD / AFP