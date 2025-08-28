Tabela medalowa mistrzostw świata w lekkoatletyce

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce, których gospodarzem jest Tokio, będą jubileuszową 20. edycją tych zawodów. Areną zmagań będzie Stadion Narodowy w stolicy Japonii, mogący pomieścić 68 tysięcy widzów. Lekkoatleci powalczą o medale 49 konkurencjach, w biegach, chodzie i konkurencjach rzutowych, skokowych oraz w wieloboju.

Lekkoatletyka. Mistrzostwa świata. Tabela medalowa [KLASYFIKACJA]

Na ostatnich mistrzostwach świata, które odbyły się dwa lata temu w Budapeszcie, reprezentacja Polski zdobyła jedynie dwa medale. Po srebro w biegu na 800 metrów sięgnęła Natalia Bukowiecka (wówczas jeszcze Kaczmarek), a tytuł wicemistrza świata w rzucie młotem wywalczył Wojciech Nowicki. Dzięki temu Biało-Czerwoni zajęli dopiero 24. miejsce w tabeli medalowej.

Najlepszym zespołem klasyfikacji medalowej okazały się Stany Zjednoczone, które zdobyły 29 krążków, w tym 12 złotych. Drugie miejsce zajęła Kanada z sześcioma medalami, w tym czterema złotymi, a trzecie Hiszpania, z pięcioma krążkami, w tym czterema złotymi. Przypomnijmy, że o kolejności w tabeli medalowej decyduje nie ogólna liczba medali, a liczba złotych.

