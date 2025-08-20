Kiedy MŚ w lekkoatletyce? Gdzie oglądać? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce, których gospodarzem jest Tokio, będą zwieńczeniem sezonu 2025 w lekkoatletyce. Najlepsze lekkoatletki i lekkoatleci po raz trzeci historii powalczą o medale światowego czempionatu na japońskiej ziemi, a po raz drugi w Tokio. Pierwsze mistrzostwa świata w stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni odbyły się w 1991 roku. W 2007 roku ich gospodarzem była Osaka, a teraz lekkoatleci ponownie zawitają właśnie do Tokio.

Kiedy mistrzostwa świata w lekkoatletyce Tokio 2025? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Reprezentacja Polski powalczy na nadchodzących mistrzostwach o to, by poprawić wynik sprzed dwóch lat z Budapesztu. Wówczas Biało-Czerwoni zdobyli tylko dwa medale, oba srebrnego kruszcu. Wicemistrzem świata w rzucie młotem został Wojciech Nowicki, a wicemistrzynią świata w biegu na 400 metrów Natalia Bukowiecka.

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce, których gospodarzem będzie Tokio, zostaną rozegrane w dniach od 13 do 21 września. Areną zmagań będzie Stadion Narodowy w stolicy Japonii, mogący pomieścić 68 tysięcy widzów. Lekkoatleci powalczą o medale 49 konkurencjach, w biegach, chodzie i konkurencjach rzutowych, skokowych oraz w wieloboju.

Lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Gdzie oglądać starty Polaków na żywo? [TRANSMISJE]

Mistrzostwa świata w lekkoatletyce z udziałem reprezentantów Polski będzie można oglądać na żywo na kanałach TVP, a także za pośrednictwem streamu online na stronie TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Zapraszamy także do śledzenia mistrzostw świata w lekkoatletyce 2025 na stronie Interii Sport, gdzie znajdą się relacje na żywo, wyniki, a także najświeższe newsy.

Justyna Święty-Ersetic YAGIZ GURTUG / Middle East Images AFP

Wojciech Nowicki podczas igrzysk w Paryżu, 04.08.2024 r. PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS East News