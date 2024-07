Odliczanie do startu! Ostatnie wolne miejsca na 33. Bieg Powstania Warszawskiego!

- Bieg Powstania Warszawskiego to wielkie biegowe święto, ukochany bieg warszawianek i warszawiaków. To szczególne wydarzenie jednoczy wszystkich uczestników w zaszczytnym celu - możliwości oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego. Bohaterski zryw Warszawy miał miejsce blisko 80 lat temu, ale pamięć o tym wydarzeniu jest w naszych sercach wiecznie żywa - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

- Bieg to przykład bardzo wartościowej inicjatywy, która przekazuje pamięć w międzypokoleniowej sztafecie. Oddajmy wspólnie cześć Powstańcom i ich chwalebnej walce. Z roku na rok żyjących uczestników tego zrywu jest coraz mniej, a to dzięki nim możemy pielęgnować pamięć o tym wydarzeniu. Powstańcza historia jest wciąż żywa i można ją spotkać na każdym kroku, spacerując po Warszawie . Dostrzeżecie ją również biegnąc na trasie 33. Powstania Warszawskiego. - dodaje Szymon Midera Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Ostatnie wolne miejsca i bieg wirtualny

Limit miejsc nie obowiązuje na biegu wirtualnym. Ta opcja pozwala na uczestnictwo w wydarzeniu i symboliczne oddanie hołdu Powstańcom w dowolnym miejscu świata i dogodnym dla siebie czasie - aby znaleźć się w klasyfikacji, należy jedynie ukończyć swój bieg w terminie od 27 lipca do 3 sierpnia 2024 r. Zapisy na popularnego "wirtuala" trwają. Uczestnicy tej wersji biegu mogą otrzymać takie same koszulki i medale, jak biegacze stacjonarni.

- Bieg Powstania Warszawskiego to unikatowy bieg na mapie Polski. Jego wieczorowa pora oraz klimat - grupy rekonstrukcyjne, iluminacje świetlne, muzyka sprawiają, że przez całe wydarzenie mamy poczucie uczestnictwa w czymś podniosłym. Sam wstęp do biegu i przemówienia Powstańców są dla biegaczy wyjątkowym przeżyciem. Tegoroczny motyw Olimpijski uwieczniony na medalach i tradycyjne już zbiórki #BiegamDobrze dla Bohaterów to dodatkowe wartości, które pozwalają ze sportu uczynić zarówno sposób na upamiętnianie wydarzeń, jak i działanie w szczytnym celu. Do zobaczenia w sobotę! - mówi Magda Skrocka, dyrektor 33. Biegu Powstania Warszawskiego.