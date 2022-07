Kuriozalna sytuacja po meczu Igi Świątek. Polka wywołała salwę śmiechu

Iga Świątek pewnie awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA BNP Poland Open w Warszawie, ogrywając w czwartek Rumunkę Gabrielę Lee 6:3, 6:2.

WTA BNP Poland Open w Warszawie. Rozbrajająca odpowiedź Igi Świątek na słowa spikera

Po meczu spiker, który zapowiadał mecz stwierdził, że choć Iga Świątek rządzi światem kobiecego tenisa, pozostaje dziewczyną z sąsiedztwa.

Reakcja naszej tenisistki była... niemal natychmiastowa, bo nastąpiła tuż po spotkaniu.

- Traktuję to jak komplement, ale prywatnie nie znam się z tym spikerem - powiedziała Iga Światek, wywołując salwę śmiechu. - Nie wiem skąd on ma takie informacje. Sami wiecie, że staram się być naturalna, więc fajnie, że to mówi, nie wiem jaki to ma wpływ na mecz, ale... no cóż... - dodała.

Rywalką Polki w ćwierćfinale turnieju w Warszawie będzie Francuzka Caroline Garcia.