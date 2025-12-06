Partner merytoryczny: Eleven Sports

Posadził Lewandowskiego i dał popis. Oto, co zrobił "rywal". Majstersztyk, Flick zachwycony [WIDEO]

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Ferran Torres show! 25-letni napastnik w wyjazdowym meczu z Realem Betis potrzebował zaledwie trzech minut, aby zanotować dublet. Dzięki temu wyprowadził gości na prowadzenie 2:1. Na wszystko z perspektywy ławki rezerwowych spoglądał... Robert Lewandowski. Przed końcem pierwszej połowy Ferran skompletował hat-tricka.

Ferran Torres
Ferran TorresCRISTINA QUICLERAFP

Sobotni mecz z Realem Betis w 15. kolejce La Liga Barcelona rozpoczęła od utraty bramki w szóstej minucie. Do siatki trafił Brazylijczyk Antony. Tymczasem po niecałym kwadransie zespół Hansiego Flicka był już na prowadzeniu.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Dwie bramki zdobył Ferran Torres, który "posadził na ławce" Roberta Lewandowskiego. Młody Hiszpan skorzystał z podań Julesa Kounde (11. min.) i Roony'ego Bardghjiego (13. min.), dzięki czemu strzelił dublet. Było to jego dziewiąte i dziesiąte trafienie w lidze. Niemiecki trener skakał z radości po dokonaniu 26-latka. Zwłaszcza dlatego, że w 40. minucie Ferran miał już na koncie trzy gole!

Trzecią bramkę jeszcze w pierwszej połowie dołożył wspomniany Szwed. Na ten moment Barcelona kompletnie zdominowała bezradny Betis. Spotkanie trwa. Relacja na żywo w Interii Sport.

Po pierwszej połowie goście prowadzą 4:1. Trudno stwierdzić, czy Flick w drugiej części gry wpuści na murawę Roberta Lewandowskiego. Jedno jest pewne - jego "rywal" jest w kapitalnej formie. Być może będzie to przełomowy mecz Ferrana, po którym na stałe zajmie miejsce Polaka na pozycji środkowego napastnika. Szczególnie po ostatnim słabym występie naszego rodaka w starciu z Atletico Madryt, kiedy to zmarnował rzut karny.

Zobacz również:

Asseco Resovia Rzeszów po raz kolejny miała problemy z JSW Jastrzębskim Węglem
Ekstraklasa Mężczyzn

Ta siatkarska seria nie mieści się w głowie. Sześć lat porażek i taki wynik

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Trzech piłkarzy ubranych w koszulki klubu FC Barcelona widocznych od tyłu, z wyraźnie widocznymi nazwiskami Ferran, F. de Jong oraz Lewandowski i numerami na plecach, rozświetlone stadionowe światła w tle.
Torres i Lewandowski walczą o miejsce w składzieUrbanandsportAFP
Piłkarz w czarnym stroju FC Barcelony z wyraźnym logiem sponsora, z bandażem na lewej dłoni, wykonuje gest rękoma w stronę twarzy, w tle rozmyte sylwetki oraz trybuny stadionu.
Robert LewandowskiAFP
Ferran Torres
Ferran TorresMANAURE QUINTERO / AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja