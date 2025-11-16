Partner merytoryczny: Eleven Sports

Klimovicova rozgromiła rywalkę, popis w debiucie na BJK Cup. Teraz czas na Świątek

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Tuż po godz. 15:00 rozpoczęła się rywalizacja pomiędzy Polską i Rumunią, której stawką był awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup. Jako pierwsza do gry wkroczyła Linda Klimovicova, dla której był to debiutancki występ w singlowym spotkaniu dla naszej reprezentacji. Jej rywalką okazała się Elena Ruxandra Bertea. Linda dała prawdziwy popis. W całym meczu triumfowała 6:2, 6:1. Teraz na korcie zaprezentuje się Iga Świątek.

Linda Klimovicova podczas BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim
Linda Klimovicova podczas BJK Cup w Gorzowie WielkopolskimTomasz Browarczyk/400mm.plNewspix.pl

Polki i Rumunki pokonały zawodniczki z Nowej Zelandii po 3-0, a to oznaczało, że to właśnie bezpośredni pojedynek między tymi reprezentacjami zdecyduje o tym, która drużyna zagra w przyszłorocznych kwalifikacjach do turnieju finałowego BJK Cup. Na papierze zdecydowanymi faworytkami były oczywiście nasze tenisistki, mające w składzie Igę Świątek. Zanim jednak na korcie pojawiła się raszynianka, najpierw doszło do innego spotkania.

Zobacz również:

STR/NURPHOTO/NURPHOTO VIA AFP / Artur Gac
Iga Świątek

Do Igi Świątek przyjechało małżeństwo znanych profesorów. Z misją specjalną

Artur Gac
Artur Gac

    Tym razem w pierwszym meczu dnia kapitan Dawid Celt postawił na Lindę Klimovicovą, która wyróżniła się podczas piątkowego debla. Wtedy zadebiutowała w drużynie naszej reprezentacji w grze podwójnej, dzisiaj dostała na to okazję w singlu. Jej przeciwniczką okazała się Elena Ruxandra Bertea, notowana na 319. miejscu w rankingu WTA - o 173 pozycje niżej od 21-latki. Rumunka, która w maju rozpoczęła 20. rok życia, uzyskała ostatnio przyzwoite rezultaty w turniejach rangi ITF. Wciąż to jednak Klimovicova przystępowała do starcia jako faworytka - zwłaszcza, że Linda coraz śmielej poczyna sobie w kobiecych Challengerach oraz ma już na swoim koncie kilka wygranych pojedynków w wielkoszlemowych kwalifikacjach na poziomie zawodowym.

    Zobacz również:

    Iga Świątek oraz senator Koalicji Obywatelskiej związany z Gorzowem, Władysław Komarnicki
    Iga Świątek

    Senator Koalicji Obywatelskiej zgłasza postulat ws. Igi Świątek. Wiadomość dla prezydenta

    Artur Gac
    Artur Gac

      BJK Cup: Linda Klimovicova kontra Elena Ruxandra Bertea

      Mecz rozpoczął się od serwisu Klimovicovej. Już na "dzień dobry" nasza reprezentantka musiała się solidnie napracować na to, by utrzymać podanie. W gemie otwarcia obserwowaliśmy grę na przewagi. Przy drugiej piłce na 1:0 Linda zaryzykowała drugim serwisem i to się opłaciło. Posłała asa i zapewniła sobie prowadzenie. W następnych minutach 21-latka również nie miała łatwo. Dwukrotnie musiała wracać ze stanu 15-30, brakowało "jedynki". To Bertea pewnie prezentowała się przy własnym podaniu.

      Wszystko zmieniło się w trakcie szóstego rozdania. Wówczas, po płaskim bekhendzie Klimovicovej pojawił się break point dla naszej tenisistki. Linda poszła za ciosem i po pięknym forhendzie do narożnika wymusiła błąd na Rumunce, który dał wynik 4:2 dla 21-latki. Ten moment napędził 146. rakietę świata. Po chwili znów zamknęła gema asem z drugiego podania, dzięki czemu wypracowała sobie już trzy "oczka" przewagi. Ostatecznie Bertea nie wygrała już ani jednego rozdania do końca seta. Nasza reprezentantka utrzymała swoje momentum. Na koniec przełamała przeciwniczkę do zera i dzięki temu zapisała rezultat 6:2 z własnej perspektywy.

      Zobacz również:

      Wim Fissette
      Tenis

      Już pryskały marzenia Wima Fissette'a. Wciąż są szanse na spotkanie ze Świątek

      Andrzej Grupa
      Andrzej Grupa

        Na starcie drugiej części pojedynku Klimovicova kontynuowała fantastyczną serię z poprzedniej odsłony. W sumie zgarnęła 19 akcji z rzędu. W pierwszych pięciu gemach seta straciła zaledwie... jeden punkt. Bertea odpowiedziała wygranym gemem dopiero przy stanie 5:0. Na więcej Linda już nie pozwoliła. 21-latka zwyciężyła 6:2, 6:1 po 64 minutach gry i dała Polsce prowadzenie 1-0. Jeśli Iga Świątek pokona Gabrielę Lee, wówczas już po singlach nasze reprezentantki zapewnią sobie awans do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego BJK Cup.

        Mecz Polska - Rumunia w BJK Cup:

        Linda Klimovicova - Elena Ruxandra Bertea 6:2, 6:1

        Iga Świątek - Gabriela Lee

        Katarzyna Kawa/Martyna Kubka - Mara Gae/Monica Niculescu

        stan rywalizacji: 1-0 dla Polski

        Dokładny zapis relacji z meczu Polska - Rumunia będzie dostępna TUTAJ. Transmisje z BJK Cup w Gorzowie Wielkopolskim można śledzić na sportowych antenach Polsatu.

        Zobacz również:

        STR/NURPHOTO/NURPHOTO VIA AFP / Artur Gac
        Iga Świątek

        Do Igi Świątek przyjechało małżeństwo znanych profesorów. Z misją specjalną

        Artur Gac
        Artur Gac
        Linda Klimovicova/ Martyna Kubka - Jade Otway/ Erin Routliffe. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
        Dwie tenisistki w czerwonych koszulkach i białych spódniczkach stoją na korcie tenisowym, jedna trzyma rakietę i piłkę, druga opiera rakietę o nogę, w tle widownia oraz sędzina w niebieskim stroju.
        Linda Klimovicova (z prawej) i Martyna KubkaLech MuszyńskiPAP
        Iga Świątek
        Iga ŚwiątekLech MuszyńskiPAP
        Dwoje sportowców w białych dresach z orłem na piersi siedzi przed niebieskim tłem z logo Billie Jean King Cup, kobieta trzyma mikrofon i udziela wypowiedzi.
        Kapitan reprezentacji Polski Dawid Celt, obok Katarzyna KawaLech MuszyńskiPAP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja