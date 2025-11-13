Polska - Nowa Zelandia w Billie Jean King Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 14 listopada 2025 godz. 15:00Polska zmierzy się z Nową Zelandią w play-offach Billie Jean King Cup w piątek 14 listopada w Gorzowie Wielkopolskim. Stawką tego meczu jest pierwszy krok w kierunku awansu do przyszłorocznej edycji BJKC. Polki poprowadzi m.in. Iga Świątek. Oprócz niej w kadrze znalazły się: Katarzyna Kawa, Linda Klimovicova oraz Martyna Kubka. W ekipie Nowej Zelandii znajdziemy m.in. Erin Routliffe, czyli dwukrotną zwyciężczynię US Open w grze deblowej. Zapowiada się emocjonujące starcie, w którym każda piłka może być na wagę awansu. Zapraszamy na relację na żywo.