Świątek jest fanką jego twórczości. Jego ostatni serial to hit Netfliksa

Iga Świątek od lat uchodzi nie tylko za gwiazdę światowego tenisa, ale także za osobę, która potrafi dzielić się z kibicami swoimi zainteresowaniami i pasjami wykraczającymi poza sport. Aby jeszcze bardziej zbliżyć się do fanów, Polka jakiś czas temu stworzyła swoją oficjalną stronę internetową, na której podzieliła się ze światem większą liczbą informacji na temat swoich zainteresowań. Ujawniła m.in. listę swoich ulubionych filmów. Wśród nich znalazł się "Edward Nożycoręki" - kultowa produkcja Tima Burtona. Twórczość 67-latka jednak nie wszystkim przypadnie do gustu.

Arthur Rinderknech - Felix Auger-Aliassime. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Iga Świątek uwielbia filmy Tima Burtona. Jego twórczość nie jest dla wszystkich

Tim Burton od dekad uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych twórców kina, a jego dzieła przyciągają nie tylko niepowtarzalną atmosferą, ale też konsekwencją artystycznej wizji. To on odpowiada za filmy, które na zawsze zapisały się w popkulturze, jak "Sok z żuka", "Batman", "Gnijąca panna młoda" czy "Alicja w Krainie Czarów". Jego produkcje zwykle łączą elementy groteski, humoru i ciemnej estetyki, często balansując na granicy między światem dziecięcej wyobraźni a gotycką opowieścią dla dorosłych. Charakterystyczne są też dla niego współprace z aktorem Johnnym Deppem i kompozytorem Dannym Elfmanem, którzy wielokrotnie pomagali tworzyć jego filmowy klimat.

"Edward Nożycoręki", wyreżyserowany w 1990 roku, to jeden z najbardziej wzruszających i jednocześnie dziwacznych filmów Burtona. Historia samotnego chłopca stworzonego przez wynalazcę, który zamiast dłoni ma nożyce, to alegoria wyobcowania, potrzeby akceptacji i trudności w odnalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. To właśnie ten film znalazł się na liście ulubionych tytułów Igi Świątek.

W ostatnim czasie o Burtonie znów zrobiło się głośno. Nowy sezon serialu "Wednesday" w reżyserii 67-latka okazał się ogromnym sukcesem, przyciągając miliony widzów na całym świecie. Produkcja Netflixa, opowiadająca o przygodach tytułowej Wednesday Addams (w tej roli Jenna Ortega), zyskała uznanie zarówno fanów klasycznej rodziny Addamsów, jak i nowych odbiorców, uwielbiających mroczny humor.

Iga Świątek ANDRES MARTINEZ CASARES PAP

Tim Burton COOLMEDIA AFP

Tim Burton STEPHANE DE SAKUTIN AFP