Iga Świątek co rusz chwali się wszem wobec swoją pasją do literatury, która stanowi dla niej formę relaksu, umilenia swojego wolnego czasu, lecz także i źródło emocjonalnych uniesień. Co więcej, Polka lubi dzielić się swoim hobby z innymi. Tak było, chociażby u zarania 2023 roku, gdy raszynianka nie tylko podsumowała swoje czytelnicze osiągnięcia z poprzednich 12 miesięcy, lecz także zachęciła swoich fanów do wspólnego zaangażowanie w tej materii.

- W poprzednim roku przeczytałam 20 książek. Mogłoby być ich więcej, ale sami wiecie… Lubię bardzo grube książki jak "Przeminęło z wiatrem", a poza tym jestem… trochę zajęta na co dzień. Chcę motywować samą siebie do tego, żeby czytać jak najwięcej, bo czytanie pozwala mi utrzymywać równowagę między moim życiem a pracą. Chcę też dzielić się z wami tą pasją i zachęcać do tego, żeby czytać więcej. Dlatego zdecydowałam się stworzyć to wyzwanie na 2023 rok, kiedy chcę przeczytać 12 książek lub więcej. Dołączacie? To tylko jedna książka na miesiąc - pytała wówczas swoich obserwatorów w mediach społecznościowych nasza tenisistka.

Swoją drogą "Przeminęło z wiatrem" to lektura, z którą - w przypadku Igi Świątek - wiąże się niezwykle intrygująca historia.

Nie tylko tenis. Iga Świątek szczerze o wielkiej pasji do czytania

Raszynianka czytała słynne dzieło Margaret Mitchell podczas wielkoszlemowego US Open w 2021 roku. Nie mogła jednak w pełni dowolnie zagłębić się w kolejnych stronach, a była pilnie "monitorowana" przez swoją psycholog Darię Abramowicz, o czym sama tenisistka pisała w swoim felietonie opublikowanym przed trzema laty na łamach BBC.

Chciała się upewnić, że nie skończę tej książki tuż przed meczem. Była w stu procentach przekonana, że zaleję się wówczas łzami. I miała rację!

W przypadku innych tytułów obecna wiceliderka rankingu WTA nie ma jednak żadnych ograniczeń. I tak "Morderstwo w Orient Expressie" pochłaniała w ramach przedmeczowego relaksu podczas Rolanda Garrosa w 2022 roku,

W zasadzie skończyłam ją 40 minut przed meczem drugiej rundy przeciwko Alison Riske

Ta forma wyciszenia stanowiła dla niej najwidoczniej odpowiednie przygotowanie. Po wyjściu na kort zrobiła bowiem swoje, pewnie ogrywając reprezentantkę Stanów Zjednoczonych 6:0, 6:2.

Iga Świątek - jak sama przyznaje - potrafi wgłębić się w czytaną historię, niejednokrotnie wczuwając się w losy bohaterów lub dumając nad sensem zawartych w poszczególnych rozdziałach słów. Dlatego też dostała od Darii Abramowicz "zakaz" czytania podczas turniejów twórczości George'a Orwella.

Myślałam o czytaniu Orwella, ale Daria powiedziała, że prawdopodobnie lepiej będzie nie robić tego w trakcie imprezy, ponieważ to wymaga wielu rozmyślań na temat życia, a nie jest to najlepszy sposób na relaks

