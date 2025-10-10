Słowa Świątek wywołały burzę. To możliwe rozwiązanie, totalna rewolucja

Niemiłe dla kibiców sceny dotyczą nie tylko pań, ale także panów, którzy akurat rywalizują w Szanghaju. Podczas obecnie trwających zawodów kilka spotkań zakończyło się przed czasem. Udaru cieplnego doznała między innymi Jelena Ostapenko. Swojego meczu nie dokończyła także Emma Raducanu. Być może nie byłoby wspomnianych dramatów, gdyby tenisowy kalendarz wyglądał nieco inaczej. Wielokrotnie w temacie zmian wypowiadała się Iga Świątek. Ostatnio całkiem niedawno, bo pod koniec września. I znów wywołała poruszenie.

"Staram się dzielić cały na poszczególne części sezonu i skupiać się na tym, co nadchodzi. Inaczej jest ciężko. Po czterotygodniowym okresie przygotowawczym i ośmiodniowych wakacjach, gdy patrzę pod koniec grudnia i myślę o tym, co mnie czeka w ciągu następnych jedenastu miesięcy, to jest to przytłaczające" - przyznała podopieczna Wima Fissette'a w Pekinie. Poparł ją Carlos Alcaraz, lecz jak na razie o większych zmianach nie ma mowy.

Za dużo turniejów w tenisowym kalendarzu. Odważna propozycja prosto z USA

Zanim dojdzie do potencjalnych zmian w kalendarzu, trzeba opracować odpowiednie rozwiązanie. Odważną propozycją rzucił na łamach Charlie Eccleshare z amerykańskiego The Athletic. "Mniej tenisa, mniej turniejów i - co najważniejsze - prawdziwa przerwa między sezonami. Tenis jest jednym z najgorszych sportów pod tym względem, bo takiej przerwy praktycznie nie ma. Można grać do końca listopada, a już w grudniu znowu zaczynają się przygotowania i występy. Kiedy więc zawodniczki mają odpocząć? Kiedy mogą się zregenerować fizycznie i psychicznie? To naprawdę poważny problem" - przyznał dla Przeglądu Sportowego Onet.

Brzmi to wszystko sensownie, jednak kalendarz trzeba byłoby rewolucjonizować zapewne krok po kroku. Gdyby się udało, odetchną wówczas główni bohaterowie oraz kibice. Ci drudzy bardziej zatęsknią za ukochaną dyscypliną sportu. Na razie do tego daleka droga, ponieważ obecnie mowa tylko o rzuconej propozycji. I to przez dziennikarza, a nie kogoś z ramienia WTA czy ATP.

Iga Świątek: Czasami mam dosyć tego wszystkiego, co wiąże się z tenisem Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Wuhan 2025 ADEK BERRY AFP

Iga Świątek via ZUMA Press Wire/Shutterstock East News