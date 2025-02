Iga Świątek przerwała milczenie po turnieju w Dubaju. Nagle ogłosiła

Ostatni mecz Igi Świątek w Dubaju był prawdziwym rollercoasterem emocjonalnym dla każdego jej fana. W drugim secie Polka prowadziła 3:1, a potem wynik zmienił się z niekorzyścią dla niej na 3:6 i koniec meczu. W grze Polki widać było nerwowość i w sieci trwały ożywione dyskusje dotyczące tego, co stało się między Świątek, a jej teamem.

Iga Świątek przerwała milczenie po turnieju w Dubaju

"Z pewnością nie były to wyniki i gra, których chciałam i jasne, że potrzebowałam kilku godzin, aby to przerobić i przetrawić. Niemniej jednak, ciężka praca i tour trwają cały czas, prawda? A więc teraz szybki czas na zmianę perspektywy i wyciągnięcie wniosków. Do zobaczenia wkrótce w tenisowym raju w Kalifornii! Dziękuję Doha, dziękuję Dubaj" - pisała zawodniczka.