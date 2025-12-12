Fernando Alonso od dwóch dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w świecie Formuły 1. Hiszpan już w 2005 roku sięgnął po pierwszy tytuł mistrza świata, a rok później - ponownie w barwach Renault - obronił "koronę", stając się jednym z najbardziej utytułowanych kierowców swojego pokolenia. Na jego koncie znajdują się także dwa triumfy w legendarnym wyścigu 24h Le Mans, odniesione w latach 2018 i 2019. Choć ostatnie sezony w Aston Martinie nie przyniosły mu już spektakularnych wyników, Alonso pozostaje ikoną sportu i symbolem nieustępliwości na torze.

Mimo ogromnej popularności 44-letni zawodnik niezwykle rzadko dzieli się z mediami szczegółami dotyczącymi życia prywatnego. Wiele lat jego relacji - od małżeństwa z wokalistką Raquel del Rosario, przez związek z Larą Alvarez, aż po długoletnią relację z Andreą Morselli - rozgrywało się z dala od kamer. Dlatego też tak naprawdę niewiele wiadomo o tym, jak wygląda codzienność Alonso poza padokiem.

Od kilku tygodni w hiszpańskich mediach krążyły jednak pogłoski, że dwukrotny mistrz świata wkrótce zostanie ojcem, a jego obecna partnerka, dziennikarka sportowa Melissa Jimenez, spodziewa się dziecka. Teraz plotki oficjalnie się potwierdziły. Alonso i Jimenez udzielili wspólnego wywiadu magazynowi "¡HOLA!", w którym poinformowali, że ich pierwsze wspólne dziecko przyjdzie na świat w marcu 2026 roku. Dla kierowcy będzie to debiut w roli ojca, natomiast Jimenez, będąca w szóstym miesiącu ciąży, ma już trójkę dzieci z wcześniejszego związku z piłkarzem Markiem Bartrą.

Para nie ukrywa radości i podkreśla, że to dla nich wyjątkowy moment. Alonso, który od 2023 roku tworzy z Jimenez stabilny związek, wchodzi w zupełnie nowy etap życia - tym razem poza torem, choć z równie wielkimi emocjami.

