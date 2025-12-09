Mateusz Masternak (50-6, 33 KO) jest w jeszcze trudniejszej sytuacji niż Michał Cieślak, który w kategorii junior ciężkiej posiada tytuł mistrza świata w wersji tymczasowej. Sytuacja tak się jednak ułożyła, że nawet takie trofeum nie gwarantuje w relatywnie krótkim czasie pojedynku o pełnoprawny pas. A wręcz rysuje się coraz bardziej pesymistyczny scenariusz.

Masternak wyzwany na pojedynek. Anglik "zakolejkował" Polaka

Niewykluczone więc, że "Master" pozostanie na ścieżce atrakcyjnych propozycji, jednocześnie ceniąc sobie, a nie wakując tytuł mistrza Europy EBU. Krótko po tym, jak Polak wygrał ostatni pojedynek, odsyłając Joela Tambwe Djeko do narożnika przed czasem (nokaut w siódmej rundzie), pojawił się ważny komunikat.

Decyzją EBU na rywala dla "Mastera" wskazany został niepokonany wśród profesjonałów, 28-letni Viddal Riley (13-0, 7 KO). Młodszy o dekadę pięściarz, urodzony w Wielkiej Brytanii, w porównaniu do Polaka ma nikłe doświadczenie. Na zawodowstwie debiutował w końcówce 2018 roku.

Obóz mistrza Wielkiej Brytanii (tytuł na krajowym podwórku wywalczył w kwietniu, pokonując rodaka Cheavona Clarke'a) i grupa KnockOut Promotions, stojąca za podopiecznym trenera Piotra Wilczewskiego, otrzymały zwyczajowy czas na osiągnięcie porozumienia.

Kropka nad "i" jeszcze nie została postawiona, ale znaczący komunikat popłynął właśnie od Rileya. Brytyjczyk obwieścił, że Masternak wraz z należącym do Polaka pasem EBU, znajduje się na jego celowniku. 28-latek nadał mu jednak drugi priorytet.

- Najpierw chcę obronić tytuł mistrza Wielkiej Brytanii przeciwko Aloysowi Youmbiemu, a potem ruszyć na Masternaka - obwieścił Riley. Jego rodak ma 22 lata, bilans 11-1, 9 KO) i nosi pseudonim ringowy "Zwierzak".

Mateusz Masternak: Zadra w sercu zostanie do końca życia. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

