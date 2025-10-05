Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polak mistrzem po trzynastu latach. Była siódma runda, rywal już się nie podniósł

Wojciech Kulak

Wojciech Kulak

Liczba polskich bokserów z międzynarodowymi tytułami zwiększa się. Do tego zaszczytnego grona na początku października dołączył Mateusz Masternak. Pięściarz, pomimo 38 lat na karku, po raz kolejny pokazał, że wciąż dysponuje nokautującym uderzeniem. Joel Djeko w Zakopanem momentami stawiał mu trudne warunki, lecz w siódmej rundzie nie pozbierał się już po potężnym ciosie wyprowadzonym przez naszego rodaka. Dzięki zwycięstwu, od dziś popularny "Master" może ponownie cieszyć się pasem mistrza Europy. Na taki moment czekał łącznie aż trzynaście lat.

Mateusz Masternak po trzynastu latach przerwy znów został mistrzem Europy
Mateusz Masternak po trzynastu latach przerwy znów został mistrzem EuropyScreen TVP Sportmateriał zewnętrzny

Na zakopiańskim ringu w późny sobotni wieczór spotkali się dwaj doświadczeni bokserzy. 56 zawodową walkę toczył Mateusz Masternak. Natomiast jego przeciwnik był młodszy o zaledwie dwa lata i także miał za sobą mnóstwo pojedynków. Nasz rodak konfrontację rozpoczął najlepiej jak tylko się da. Od razu zaakcentował przewagę i podczas czterech pierwszych rund wyróżniał się na tle Belga. W końcu jednak Joel Djeko ruszył do ataku, ale po kilkunastu minutach srogo tego pożałował.

Decydujący cios padł podczas siódmej rundy i wyprowadził go wspierany przez liczną publiczność przedstawiciel gospodarzy. Sportowiec pochodzący z Brukseli znalazł się na deskach, wobec czego był liczony przez sędziego. Nie udało mu się wstać przed usłyszeniem liczby dziesięć, dzięki czemu Mateusz Masternak został starym-nowym mistrzem Europy w wadze junior ciężkiej. 38-latek zwyciężył już po raz trzeci z rzędu i wciąż pokazuje, że stać go na naprawdę wielkie rzeczy. Jeszcze w ringu nie krył ogromnej radości z uciszenia krytyków.

Mateusz Masternak mistrzem Europy. Jubileusz zakończony zwycięstwem

"Wiedziałem, że pomimo dużego zasięgu mojego rywala, ma on słabe nogi. Wiedziałem, że jak pół kroku cofnę się do tyłu, to będzie zostawiał za sobą nogi. Wtedy te ciosy nie będą mieć takiej wymowy i nie znajdzie odpowiedniego dystansu. I udało się. Jest wspaniale wrócić na tron Starego Kontynentu po trzynastu latach. Jak pierwszy raz zdobywałem tytuł to byłem młody. Teraz mi natomiast mówią, że to jest ostatnia szansa. Więc ja się pytam, gdzie jest ten środek? Gdzie jest ten prime?" - przyznał w rozmowie z TVP Sport.

4 października wielki dzień przeżyła także rodzina pięściarza, który w pewnym momencie uświadomił sobie, iż za nim już pięćdziesiąt triumfów. "Nigdy nie spodziewałem się, że stoczę aż tyle walk, że aż tak długo będę boksował. To wspaniała przygoda, ale bez najważniejszych osób w moim życiu na pewno nie byłbym tu, gdzie jestem. Dlatego tę walkę chciałbym zadedykować mojej żonie. Dwadzieścia lat wsparcia, dwadzieścia lat trudów, dwadzieścia lat wyrzeczeń oraz długich rozłąk. Ale zawsze Daria stoi po prawej stronie mojego życia. Mamy wspaniałe dzieci. Jeden z moich synów powiedział przed walką: 'tato, ściągnij go z planszy'. Więc zrobiłem to dla ciebie" - dodał.

Teraz czas na przerwę, a potem oby zwycięstwo numer 51.

Artur Szpilka: Dalej są momenty, gdzie potrafię się odpalićPiotr WitwickiINTERIA.PL

Zobacz również:

Mateusz Masternak podsumował Tomasza Adamka
Boks

Mateusz Masternak brutalnie podsumował Tomasza Adamka. Zwrócił uwagę na jedno

Amanda Gawron
Amanda Gawron
Uśmiechnięty mężczyzna z uniesioną ręką i owiniętym bandażem na nadgarstku, mający muskularną sylwetkę, stoi na ringu bokserskim w jasnym świetle, wyrażając zwycięstwo.
Mateusz MasternakFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Mateusz Masternak (z prawej)
Mateusz Masternak (z prawej)FOTO OLIMPIK/NurPhoto/NurPhoto via AFPAFP
Dwóch bokserów podczas intensywnej walki w ringu, jeden z zawodników zadaje cios, podczas gdy drugi zasłania twarz rękawicami. W tle widoczny sędzia i publiczność. Najważniejsze są dynamiczne emocje oraz napięcie pojedynku.
Mateusz Masternak (z lewej)LUKASZ SOLSKIEast News
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja