Paulinho piłkarzem FC Barcelona

Brazylijski pomocnik Paulinho będzie grał w FC Barcelona - poinformował oficjalnie kataloński klub. Barca zapłaciła za zawodnika chińskiego Guangzhou Evergrande 40 mln euro.

Brazylijczyk w najbliższy czwartek ma podpisać umowę z klubem i zostanie oficjalnie zaprezentowany.



Klauzula odstępnego w kontrakcie piłkarza ma wynieść 120 mln euro. Umowa zostanie podpisana na cztery lata.



Transfer Paulinho już wcześniej potwierdził szkoleniowiec Guangzhou Evergrande Luiz Felipe Scolari.



- Paulinho to zawodnik wysokiej klasy. To wyjątkowy piłkarz zarówno dla klubu, jak i reprezentacji. Wysoka cena, jaką zapłaciła Barcelona, potwierdza jego umiejętności. Życzymy mu wszystkiego, co najlepsze - powiedział Scolari.

29-letni piłkarz do Guangzhou Evergrande trafił dwa lata temu z Tottenhamu Hotspur. W ciągu dwóch lat rozegrał 95 meczów, w których zdobył 27 bramek i zaliczył osiem asyst.

Paulinho był jednym z głównych celów transferowych Barcelony. Wcześniej Katalończycy oferowali za Brazylijczyka 20 i 25 milionów euro, jednak Chińczycy odrzucili obie oferty. W związku z tym Barcelona zdecydowała się zapłacić równowartość klauzuli odstępnego Paulinho, która wynosi 40 mln euro.

Paulinho jest kluczowym piłkarzem reprezentacji Brazylii. Dotychczas rozegrał 41 meczów, w których strzelił dziewięć bramek.

