Pilne wieści ws. Mbappe, w Madrycie panika przed El Clasico. Ancelotti bez wyboru

Niepokój ws. stanu zdrowia Kyliana Mbappe. Francuz nie zagra w El Clasico?

Gigantyczne zamieszanie przed Klasykiem. Real chciał zmian sędziów, możliwy bojkot

Mimo to gruchnęły wieści, że w trybie awaryjnym do Hiszpanii ściągnięto Szymona Marciniaka i może dojść jeszcze do zmiany sędziego na ostatnią chwilę. Całe to zamieszanie nie służy niestety widowisku. W ramach protestu "Los Blancos" odwołali trening i konferencję prasową zaplanowane na późny wieczór. Niedługo później ukazał się oficjalny komunikat.