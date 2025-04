Finał Pucharu Króla: FC Barcelona - Real Madryt. Wynik meczu na żywo

Finał Pucharu Króla. FC Barcelona - Real Madryt. O której godzinie mecz?

El Clasico w finale - który kibic o tym nie marzy? To właśnie FC Barcelona i Real Madryt powalczą w finale Pucharu Króla o prestiżowe trofeum. Podopieczni Hansiego Flicka mają wciąż szanse na sięgnięcie po potrójną koronę - są na najlepszej drodze do sięgnięcia po mistrzostwo Hiszpanii, a do tego po zwycięstwu w dwumeczu nad Borussią Dortmund znaleźli się w najlepszej czwórce Ligi Mistrzów.