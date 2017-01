Kamil Stoch wygrał 65. Turniej Czterech Skoczni, a Piotr Żyła zajął drugie miejsce! Stoch triumfował w ostatnim konkursie w Bischofshofen, trzeci był Piotr Żyła, a piąty Maciej Kot.

Po trzech konkursach TCS Kamil Stoch tracił do prowadzącego w klasyfikacji generalnej cyklu Norwega Daniela Andre Tandego 1,7 pkt. Nasz dwukrotny mistrz olimpijski w pierwszej serii z nawiązką odrobił stratę i przed rundą finałową miał 2,8 pkt przewagi nad najgroźniejszym rywalem. W decydującej rozgrywce był bezkonkurencyjny i został drugim Polakiem po Adamie Małyszu, który wygrał ten prestiżowy cykl.

Wielkim pechowcem był w piątek Daniel Andre Tande. Norweg kompletnie zepsuł drugi skok. Uratował się przed upadkiem, ale osiągnął zaledwie 117 m.

Pierwsza seria

W konkursie brało udział sześciu Polaków i wszyscy awansowali do serii finałowej.

Byliśmy świadkami bratobójczej walki Stefana Huli i Jana Ziobry. Zwycięsko wyszedł z niej drugi z nich. Skoczył metr dalej i pokonał kolegę z kadry o zaledwie 0,5 pkt.



Pierwszy bardzo daleki skok oddał Jurij Tepesz. Słoweniec wylądował na 141. metrze i wyprzedził poprzedniego lidera - Michaela Hayboecka aż o 11,9 pkt. Sędziowie natychmiast skrócili rozbieg z 9. na 7. belkę. Pierwszy ruszył z niej główny rywal Kamila Stocha - Daniel Andre Tande i skoczył 135 m, a to przełożyło się na notę niższą od Tepesza o 5,6 pkt.

Po chwili warunki na skoczni zaczęły się pogarszać i jury wydłużyło rozbieg o dwie belki.



Pewne zwycięstwo w parze odniósł Dawid Kubacki. Zaliczył 125 m, podczas gdy jego rywal - Czech Jan Matura wylądował 16 metrów bliżej.



Słabo spisał się Stefan Kraft, trzeci zawodnik "generalki" TCS. Austriak miał szansę powalczyć nawet o końcowy triumf w imprezie, ale zaliczył tylko 128 m i przegrał w parze z Richardem Freitagiem. Krótki skok Krafta, który boryka się z problemami zdrowotnymi, otworzyło szansę na miejsce na podium innym zawodnikom, m.in. Piotrowi Żyle i Maciejowi Kotowi.

Obaj dobrze poradzili sobie w trudnych warunkach. Kot skoczył 130,5 m (otrzymał 3,5 pkt za niekorzystny wiatr). Z kolei Żyła skakał przy jeszcze bardziej niekorzystnym wietrze (7 pkt bonifikaty), a mimo tego osiągnął 131 m.



Kamil Stoch potwierdził świetną formę i wielkie aspiracje. Skoczył 134,5 m, co przełożyło się na notę 139,5 pkt, a to oznacza, że z nawiązką odrobił stratę do Tandego i przed ostatnią serią był liderem klasyfikacji Turnieju Czterech Skoczni! Po pierwszej serii prowadził Słoweniec Jurij Tepesz przed Stochem, Tandem i Piotrem Żyłą.

Czołówka po I serii:



Miejsca Polaków po I serii:

2. Kamil Stoch

4. Piotr Żyła

7. Maciej Kot

22. Dawid Kubacki

23. Jan Ziobro

24. Stefan Hula

"Polskie" pary w Bischofshofen w 1. serii konkursu:

Stefan Hula (115,3 pkt; 124 m - awans jako "szczęśliwy przegrany") - Jan Ziobro (115,8 pkt; 125 m - awans)

Jan Matura (Czechy; 87,3 pkt; 109 m) - Dawid Kubacki (116,4 pkt; 125 m - awans)

Tomasz Vanczura (Czechy; 88,2 pkt; 109,5 m) - Maciej Kot (127,9 pkt; 130,5 m - awans)



Philipp Aschenwald (Austria; 85,8 pkt; 108 m) - Piotr Żyła (133,3 pkt; 131 m - awans)



Kamil Stoch (139,5 pkt; 134,5 m - awans) - Manuel Fettner (Austria; 118,9 pkt; 123,5 m)

Seria finałowa

Z bardzo trudnymi warunkami na skoczni poradził sobie w drugiej serii Dawid Kubacki. Osiągnął 127,5 i dostał aż 11,1 pkt bonifikaty za niekorzystny wiatr, dzięki czemu prowadził po skokach 10 zawodników w rundzie finałowej.



Stefan Kraft stracił szansę na miejsce na podium całego cyklu skacząc jedynie 121 m.

Znakomicie spisał się Maciej Kot! Wylądował na 135. metrze i został nowym liderem. Z prowadzenia już po chwili zepchnął go jednak Michael Hayboeck, który pofrunął na 142. metr.

Piotr Żyła wytrzymał presję i skoczył 137 m. Jak się po chwili okazało, dało mu to drugie miejsce w klasyfikacji generalnej TCS!



Daniel Andre Tande fatalnie wyszedł z progu, musiał ratować się przed upadkiem i wylądował na 117. metrze, co przekreśliło jego szanse na zwycięstwo w TCS. Wielki dramat Norwega. Ostatecznie zajął trzecią lokatę w całym cyklu.

Kamil Stoch potwierdził wielką formę! Skoczył 138,5 m. Jurij Tepesz nie potrafił powtórzyć kapitalnego skoku z pierwszej serii i spadł na siódmą lokatę.



Czołówka 4. konkursu TCS:



Wyniki Polaków po II serii:

1. Kamil Stoch 289,2 pkt (134,5 i 138,5 m)

3. Piotr Żyła 275,8 pkt (131 i 137 m)

5. Maciej Kot 268,8 pkt (130,5 i 135 m)

18. Dawid Kubacki 246 pkt (125 i 127,5 m)



22. Jan Ziobro 239,9 pkt (125 i 128 m)

24. Stefan Hula 236,6 pkt (124 i 126 m)

Turniej Czterech Skoczni - klasyfikacja generalna 1. Kamil Stoch (Polska) 997,8 pkt 2. Piotr Żyła (Polska) strata -35,3 3. Daniel Andre Tande (Norwegia) -56,0 Zobacz pełną tabelę

Puchar Świata w skokach 1. Domen Prevc (Słowenia) 646 pkt 2. Daniel Andre Tande (Norwegia) 637 3. Kamil Stoch (Polska) 633 4. Stefan Kraft (Austria) 510 5. Maciej Kot (Polska) 428 6. Michael Hayboeck (Austria) 409 7. Manuel Fettner (Austria) 386 8. Marcus Eisenbichler (Niemcy) 381 9. Severin Freund (Niemcy) 309 10. Piotr Żyła (Polska) 277 Zobacz pełną tabelę