Rio Ferdinand: Stoczę jedną walkę, a potem zobaczymy

Słynny angielski piłkarz Rio Ferdinand, który niedawno poinformował, że spróbuje swoich sił w boksie, stwierdził, że pięściarską karierę zakończy być może już po pierwszej walce.

Zdjęcie Rio Ferdinand /AFP

"Chcę zobaczyć, czy dostanę w ogóle licencję bokserską i będę mógł stoczyć przynajmniej jeden pojedynek. Nie zamierzam robić kariery w tym sporcie. Chcę tylko stoczyć jedną walkę, a potem zobaczymy. Może złapię bakcyla i uznam, że chcę przy tym pozostać" - oznajmił.



Wielu obserwatorów podchodzi do planów Ferdinanda z przymrużeniem oka, ale były reprezentant Anglii i zawodnik Manchesteru United zapewnił, że starty w ringu traktuje śmiertelnie poważnie.



"To nie żart, traktuję to serio. Mam nadzieję, że otrzymam licencję i z kimś skrzyżuję rękawice. W boksie nie ma miejsca na żadne machlojki. Jeśli potraktuję to lekko, ktoś może wyrządzić mi krzywdę" - stwierdził.



Nie wiadomo na razie, kiedy ani z kim będzie walczyć niespełna 39-letni Ferdinand.

Reklama