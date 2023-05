Zdobył punkty, poszedł w odstawkę. Dlaczego?

Gała w swoim pierwszym biegu prowadził i miał szansę na zwycięstwo. Wyprzedził go jednak Daniel Kaczmarek, a trzeba sobie powiedzieć szczerze, że aby zostać wyprzedzonym na torze w Poznaniu, to już trzeba umieć. Ostatecznie Gała pokonał jedynie juniorów: Miłosza Wysockiego i Kacpra Teskę. Niby dwójka wygląda dobrze, ale w obliczu tych faktów już tak korzystnie nie wypada. Dlatego też od kolejnego startu za Gałę jeździł Jonas Seifert-Salk, który zresztą spisał się bardzo dobrze. Zagadką pozostaje to, jak jechałby Gała, gdyby startował w dalszej części meczu.