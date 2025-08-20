Natalia Bukowiecka w drugiej połowie sierpnia zdecydowała się na swoisty maraton, który miał też pokazać, na jakim etapie przygotowań jest w kontekście wrześniowych mistrzostw świata. Na razie o odpowiedź nie jest łatwo. Po świetnym występie na 300 metrów w Białymstoku, gdy pobiła rekord Polski i pokonała Salwę Eid Naser, przyszły dwa budzącej niepewność występy w Diamentowej Lidze.

Najpierw ten sobotni w Chorzowie - gdy finiszowała piąta w czasie 50.16 s, ale wyraźnie przegrała zmagania nie tylko z Marileidy Paulino i Naser, ale także choćby z Henriette Jeager. To po tym biegu mistrzyni Europy powiedziała red. Tomaszowi Kalembie z Interii, że wspólnie z trenerem Markiem Rożejem budują bazę na przyszłość.

- Co jest jednak dla mnie dziwne to to, że zazwyczaj byłam zawodniczką startową. Teraz na treningach czasy wyglądają bardzo dobrze. Właściwie biegam szybciej niż w ubiegłym sezonie przed igrzyskami, a na zawodach jednak uzyskuję gorsze czasy. To mnie trochę niepokoi, ale będziemy z trenerem wyciągać wnioski - stwierdziła w Chorzowie.

Tej poprawy nie było w środę w Lozannie, aczkolwiek tu rywalizacja była bardzo dziwna, bo nie każdy potrafi... biegać na sto procent na mokrej nawierzchni. W Szwajcarii trzynasty w tym sezonie mityng DL okazał się bowiem bardzo pechowy - cały czas lało.

Diamentowa Liga. Natalia Bukowiecka pobiegnie w finale w Zurychu. Ostatni start przed mistrzostwami świata

Bukowiecka w tej rywalizacji zajęła szóste miejsce, z dość kiepskim czasem 51.19 s. Warto jednak wziąć poprawkę na te warunki i mokrą bieżnię. Choć z drugiej strony Norweżka Henriette Jaeger w upale w Chorzowie miała czas 49.83 s a, a dziś była gorsza tylko o 26 setnych. Z kolei Lieke Klaver w sobotę była wyraźnie gorsza od Bukowieckiej, a dziś finiszowała druga, z czasem o 0.36 s lepszym.

Marileidy Paulino i Natalia Bukowiecka MARTIN BERNETTI AFP

Jaka jest dyspozycja najlepszych specjalistek od tego dystansu, z wyłączeniem Sydney McLaughlin-Levrone, ale zapewne też Aaliyah Butler i Nickishy Pryce, przekonamy się już w kolejny czwartek (28 sierpnia), gdy w Zurychu odbędzie się finał Diamentowej Ligi. Bieg w Lozannie ostatecznie potwierdził bowiem kwalifikacje, na której składały się wyniki z siedmiu tegorocznych biegów na 400 m w DL.

Bukowiecka była już pewna swojego występu w finale zmagań, ale dzięki szóstej pozycji przeskoczyła w łącznej klasyfikacji Amber Anning. Siedem najwyżej klasyfikowanych zawodniczek może wystąpić za tydzień w Zurychu i powalczyć o główną nagrodę. Ósmą mogą wskazać organizatorzy, z dziką kartą, ewentualnie będzie to w pierwszej kolejności Martina Weil z Chile.

Wcześniej Polkę czekają jeszcze mistrzostwa Polski - w sobotę powalczy w Bydgoszczy na 200 metrów.

Finalistki Diamentowej Ligi w rywalizacji na 400 metrów:

1. Lieke Klaver (Holandia) - 29 punktów

2. Henriette Jaeger (Norwegia) - 28 punktów

3. Salwa Eid Naser (Bahrajn) - 26 punktów

4. Isabella Whittaker (USA) - 25 punktów

5. Marileidy Paulino (Dominikana) - 24 punkty

6. Natalia Bukowiecka (Polska) - 22 punkty

7. Amber Anning (Wielka Brytania) - 21 punktów

pierwsza rezerwowa: Martina Weil (Chile) - 15 punktów

Natalia Bukowiecka Dawid Wolski East News

