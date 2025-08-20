Nokaut w meczu o Ligę Mistrzów. Drużyna Polaka kompletnie bezradna, to była deklasacja

Bodo/Glimt jest zespołem dobrze znanym polskim kibicom. Klub, który w Norwegii powoli staje się hegemonem (cztery mistrzostwa kraju w przeciągu ostatnich pięciu lat), miał okazję mierzyć się z naszymi klubami na arenie międzynarodowej. Z pewnością znakomitym wspomnieniem jest batalia z Legią Warszawa w eliminacjach Ligi Mistrzów z 2021 roku. Prowadzony wówczas przez Czesława Michniewicza zespół w dwumeczu triumfował aż 5:2. W sumie Norwegom wyszło to na zdrowie, bo w tamtym sezonie dotarli aż do ćwierćfinału Ligi Konferencji.

Rok później los nie był tak łaskawy, a na drodze Bodo/Glimt w fazie play-off stanął Lech Poznań. Zdecydowanie gorsze wspomnienia z norweskim klubem ma Jagiellonia Białystok. Ówczesny mistrz Polski w trzeciej rundzie eliminacji do Champions League przegrał w dwumeczu aż 1:5.

Bodo/Glimt nigdy nie udało się awansować do ścisłej fazy Ligi Mistrzów, jednak ich występy w pozostałych rozgrywkach odbiły się szerokim echem. Klub z Norwegii w poprzednim roku dotarł aż do półfinału Ligi Europy. Na tym etapie rozgrywek lepszy okazał się późniejszy triumfator Tottenham Hotspur.

Bodo/Glimt dzięki świetnym występom w europejskich pucharach, a także bardzo dobrej sytuacji Norwegii w rankingu krajowym UEFA, tegoroczne zmagania w europejskich pucharach rozpoczyna od ostatniej, czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Ich rywalem w walce o elitę jest dość nieoczekiwany mistrz Austrii Sturm Graz. Na ławce tego zespołu w środowym starciu pozostał sprowadzony niedawno z Cracovii Filip Rózga. Zaledwie w drugoligowych rezerwach Sturmu występuje natomiast Szymon Włodarczyk.

Drużyna Polaka kompletnie rozbita w Norwegii. Bodo/Glimt nie pozostawiło wątpliwości

Wyjazd do Norwegii był dla Austriaków sporym wyzwaniem. Po pierwsze, ze względu na konieczność gry na sztucznej murawie. Dodatkowo piłkarzom trafiły się nietypowe warunki atmosferyczne jak na tę porę roku - opady deszczu i porywisty wiatr. Nie może to jednak tłumaczyć postawy gości w tym spotkaniu.

Można pokusić się o stwierdzenie, że mistrz Norwegii kwestie swojego triumfu w tym dwumeczu rozstrzygnął w pierwszych 25 minutach spotkania. Sturm Graz został zaskoczony przez przeciwnika, który w tym czasie zdołał strzelić im trzy gole. Zaczęło się od bramki strzelonej w 7. minucie po kombinacyjnej akcji zakończonej sprytnym strzałem Kaspera Hogha. Zaledwie trzy minuty później celnym uderzeniem głową popisał się Odin Luras Bjortuft. Dzieła zniszczenia w pierwszej połowie dokończył w 25. minucie Ulrik Saltnes.

Po przerwie gospodarze nie zamierali spuścić z tonu. Pierwsze fragmenty drugiej połowy pozbawiły Austriaków resztki złudzeń względem ewentualnego odwrócenia losów spotkania. Pierwszy wybuch radości na kameralnym obiekcie Bodo/Glimt nastąpił w 50. minucie, gdy po raz drugi tego dnia futbolówkę do bramki skierował Hogh. Sędzia nie miał jednak żadnych wątpliwości i nie uznał bramki z powodu spalonego. Cztery minuty później po strzale Hakona Evjena nikt już nie mógł podważyć czterobramkowego prowadzenia Norwegów.

Obrazu nędzy i rozpaczy dopełniła jeszcze samobójcza bramka strzelona w 79. minucie przez napastnika Sturmu Williama Bovinga. Świetnym rajdem z lewej strony boiska popisał się w tej sytuacji Jens Petter Hauge. Skrzydłowy gospodarzy próbował dograć do świetnie ustawionego partnera z zespołu, lecz futbolówka trafiła w nogi pechowo interweniującego Bovinga i minęła bezradnego bramkarza Sturmu. Rozmiary porażki mogły być jeszcze większe, lecz w 89. minucie piłkę z linii bramkowej po kolejnym strzale przeciwnika wybił stoper Sturmu.

Zwycięstwo 5:0 daje Bodo/Glimt niebywały komfort przed rewanżowym meczem w Austrii. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że mistrz Norwegii jest szalenie blisko pierwszego w historii awansu do zasadniczej fazy Ligi Mistrzów. A to będzie oznaczało wzmocnienie hegemonii tego klubu na arenie krajowej.

Statystyki meczu Bodo/Glimt 5 - 0 Sturm Graz Posiadanie piłki 63% 37% Strzały 18 8 Strzały celne 6 1 Strzały niecelne 9 7 Strzały zablokowane 3 0 Ataki 95 72

