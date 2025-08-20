Wielkie poruszenie na US Open. Poszło o strój podopiecznej Wiktorowskiego

Przed oficjalnym rozpoczęciem tegorocznej edycji US Open na nowojorskich kortach rozgrywana jest rywalizacja mikstów w zupełnie nowym formacie. Tym razem o końcowe trofeum walczą nie pary faktycznie specjalizujące się w grze mieszanej, a duety składające się z singlistów z czołówki światowych rankingów. Do turnieju zgłosili się m.in. Iga Świątek i Casper Ruud, Jessica Pegula i Jack Draper, Emma Raducanu i Carlos Alcaraz, a także Naomi Osaka i Gael Monfils.

Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie nacieszyła się długo grą na nowojorskich kortach w turnieju mikstów. Japonka i Gael Monfils zostali bowiem pokonani przez Lorenzo Musettiego i Caty McNally i z marzeniami o końcowym trofeum pożegnali się już w pierwszej rundzie. Po meczu jednak nie mówiło się tyle o końcowym wyniku spotkania, a o... stroju Naomi Osaki.

Naomi Osaka wywołała poruszenie na US Open

Japonka, znana dotąd z przemyślanych, często modowo odważnych stylizacji, pojawiła się na korcie w luźnej, niemal treningowej wersji stroju, odbiegającej od standardów turniejów wielkoszlemowych. Sportowa koszulka Nike z dużym napisem "NO" (prawdopodobnie gra słów z inicjałami zawodniczki) oraz dopasowane kolorystycznie szorty stanowiły zestaw, który bardziej przypominał poranny trening niż występ na największej tenisowej scenie. Do tego Osaka zrezygnowała z klasycznego wysokiego koka - tym razem włosy nosiła rozpuszczone, choć początkowo schowane pod czapką z daszkiem. Tę w trakcie meczu przypadkowo zrzuciła i zastąpiła daszkiem, co jeszcze bardziej podkreśliło jej swobodny, wręcz nonszalancki styl.

Takie podejście do ubioru na US Open - turnieju, w którym zawodniczki zazwyczaj prezentują się w dopracowanych do ostatniego detalu strojach sponsorowanych kolekcji - zaskoczyło wielu obserwatorów. "Naomi Osaka grająca w mikście w stroju treningowym jest dobrym wyznacznikiem tego, jak do tego turnieju podchodzi większość zawodniczek" - skomentował na platformie X dziennikarz Aayush Majumdar.

Trudno się nie zgodzić - mikst w tegorocznym US Open budzi kontrowersje, głównie przez to, że organizatorzy postawili na wielkie nazwiska, odsuwając wielu specjalistów od gry podwójnej. To, że Osaka potraktowała swój występ z przymrużeniem oka, mogło być więc niejako odzwierciedleniem szerszego podejścia do tej konkurencji. Warto jednak pamiętać, że Naomi Osaka nie zrezygnowała z mody - wręcz przeciwnie, jej zaskakujący wybór można odczytywać jako świadomą deklarację: w mikście jest luz, ale na poważne granie przyjdzie czas. Japonka zapowiedziała, że na turniej singlowy szykuje spektakularną stylizację.

