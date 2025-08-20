Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie poruszenie na US Open. Poszło o strój podopiecznej Wiktorowskiego

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Naomi Osaka znalazła się w gronie gwiazd, które zdecydowały się na udział w turnieju mikstów na US Open. Japonka i jej partner Gael Monfils co prawda z rywalizacji odpadli już w pierwszej rundzie, jednak po ich występie w mediach rozpętało się niemałe poruszenie. Wszystko przez strój, w jakim wystąpiła podopieczna Tomasza Wiktorowskiego.

Naomi Osaka podczas miksta na US Open
Naomi Osaka podczas miksta na US OpenSELCUK ACARAFP

Przed oficjalnym rozpoczęciem tegorocznej edycji US Open na nowojorskich kortach rozgrywana jest rywalizacja mikstów w zupełnie nowym formacie. Tym razem o końcowe trofeum walczą nie pary faktycznie specjalizujące się w grze mieszanej, a duety składające się z singlistów z czołówki światowych rankingów. Do turnieju zgłosili się m.in. Iga Świątek i Casper Ruud, Jessica Pegula i Jack Draper, Emma Raducanu i Carlos Alcaraz, a także Naomi Osaka i Gael Monfils.

Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego nie nacieszyła się długo grą na nowojorskich kortach w turnieju mikstów. Japonka i Gael Monfils zostali bowiem pokonani przez Lorenzo Musettiego i Caty McNally i z marzeniami o końcowym trofeum pożegnali się już w pierwszej rundzie. Po meczu jednak nie mówiło się tyle o końcowym wyniku spotkania, a o... stroju Naomi Osaki. 

Naomi Osaka wywołała poruszenie na US Open

Japonka, znana dotąd z przemyślanych, często modowo odważnych stylizacji, pojawiła się na korcie w luźnej, niemal treningowej wersji stroju, odbiegającej od standardów turniejów wielkoszlemowych. Sportowa koszulka Nike z dużym napisem "NO" (prawdopodobnie gra słów z inicjałami zawodniczki) oraz dopasowane kolorystycznie szorty stanowiły zestaw, który bardziej przypominał poranny trening niż występ na największej tenisowej scenie. Do tego Osaka zrezygnowała z klasycznego wysokiego koka - tym razem włosy nosiła rozpuszczone, choć początkowo schowane pod czapką z daszkiem. Tę w trakcie meczu przypadkowo zrzuciła i zastąpiła daszkiem, co jeszcze bardziej podkreśliło jej swobodny, wręcz nonszalancki styl.

Takie podejście do ubioru na US Open - turnieju, w którym zawodniczki zazwyczaj prezentują się w dopracowanych do ostatniego detalu strojach sponsorowanych kolekcji - zaskoczyło wielu obserwatorów. "Naomi Osaka grająca w mikście w stroju treningowym jest dobrym wyznacznikiem tego, jak do tego turnieju podchodzi większość zawodniczek" - skomentował na platformie X dziennikarz Aayush Majumdar.

Trudno się nie zgodzić - mikst w tegorocznym US Open budzi kontrowersje, głównie przez to, że organizatorzy postawili na wielkie nazwiska, odsuwając wielu specjalistów od gry podwójnej. To, że Osaka potraktowała swój występ z przymrużeniem oka, mogło być więc niejako odzwierciedleniem szerszego podejścia do tej konkurencji. Warto jednak pamiętać, że Naomi Osaka nie zrezygnowała z mody - wręcz przeciwnie, jej zaskakujący wybór można odczytywać jako świadomą deklarację: w mikście jest luz, ale na poważne granie przyjdzie czas. Japonka zapowiedziała, że na turniej singlowy szykuje spektakularną stylizację.

Tenisistka w niebieskim stroju sportowym świętuje zdobycie punktu na korcie, w tle widownia i elementy oznaczenia turnieju.
Naomi OsakaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Tenisistka ubrana w granatowy strój sportowy wykonuje dynamiczne uderzenie rakietą tenisową, piłka znajduje się tuż przed nią, a całość odbywa się na zielonym korcie tenisowym.
Naomi OsakaMINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPAFP
Naomi Osaka
Naomi Osaka Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFPAFP

