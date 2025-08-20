Izrael znów w centrum uwagi, tuż po epizodzie z kibicami. Jest oficjalny komunikat
Jesienią 2023 roku bojownicy Hamasu zaatakowali Izrael. Ten nie pozostał dłużny i odpowiedział zbombardowaniem Strefy Gazy. Zbrojna inwazja nadal trwa, co powoduje gwałtowny wzrost ofiar. Obok tych wydarzeń obojętnie nie przeszło Włoskie Stowarzyszenie Trenerów, które wysłało do FIFA i UEFA oświadczenie, apelując o podjęcie odpowiednich działań ws. Izraela.
Od końcówki 2023 roku Izrael pozostaje w konflikcie zbrojnym ze Strefą Gazy, która zarządzana jest przez Hamas. Palestyńska organizacja rozpoczęła konflikt 7 października, gdy najechała południowy Izrael. Według różnych źródeł zginęło wtedy blisko 1200 osób. Izrael nie pozostał dłużny przeciwnikom i odpowiedział bombardowaniem strefy.
Na przestrzeni całego konfliktu śmierć poniosło ok. 60 tysięcy Palestyńczyków, z czego większość mają stanowić dzieci i kobiety. Konflikt wciąż przybiera na sile, czego efektem są ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy. Według najnowszych informacji mediów Izrael ruszył na miasto Gaza i planuje je zdobyć.
Takie wydarzenia zdecydowanie nie przechodzą obojętnie także w świecie sportu. Stosowne oświadczenie ws. Izraela do FIFA i UEFA wysłał AIAC, czyli Włoskie Stowarzyszenie Trenerów. Adresatem jest także Włoska Federacja Piłki Nożnej. Jego treść apeluje do działaczy federacji, aby podjąć odpowiednie kroki.
AIAC zaapelowało do FIFA i UEFA ws. Izraela
Jak napisano w oświadczeniu AIAC domaga się natychmiastowego wykluczenia Izraela ze wszystkich rozgrywek sportowych, a także wskazuje, że obojętność wokół tych zdarzeń jest niewskazana.
Izrael musi się zatrzymać. Środowisko piłkarskie również musi podjąć działania. Zarząd AIAC jednomyślnie uważa, że biorąc pod uwagę codzienne masakry, które doprowadziły do śmierci setek piłkarzy i trenerów, konieczne jest tymczasowe wykluczenie Izraela z rozgrywek sportowych. Moglibyśmy skupić się na grze, odwracając wzrok. Uważamy jednak, że to nie jest słuszne. Świat płonie. Wielu ludzi cierpi. Obojętność jest niedopuszczalna