Izrael znów w centrum uwagi, tuż po epizodzie z kibicami. Jest oficjalny komunikat

Od końcówki 2023 roku Izrael pozostaje w konflikcie zbrojnym ze Strefą Gazy, która zarządzana jest przez Hamas. Palestyńska organizacja rozpoczęła konflikt 7 października, gdy najechała południowy Izrael. Według różnych źródeł zginęło wtedy blisko 1200 osób. Izrael nie pozostał dłużny przeciwnikom i odpowiedział bombardowaniem strefy.

Na przestrzeni całego konfliktu śmierć poniosło ok. 60 tysięcy Palestyńczyków, z czego większość mają stanowić dzieci i kobiety. Konflikt wciąż przybiera na sile, czego efektem są ostatnie wydarzenia w Strefie Gazy. Według najnowszych informacji mediów Izrael ruszył na miasto Gaza i planuje je zdobyć.

Takie wydarzenia zdecydowanie nie przechodzą obojętnie także w świecie sportu. Stosowne oświadczenie ws. Izraela do FIFA i UEFA wysłał AIAC, czyli Włoskie Stowarzyszenie Trenerów. Adresatem jest także Włoska Federacja Piłki Nożnej. Jego treść apeluje do działaczy federacji, aby podjąć odpowiednie kroki.

AIAC zaapelowało do FIFA i UEFA ws. Izraela

Jak napisano w oświadczeniu AIAC domaga się natychmiastowego wykluczenia Izraela ze wszystkich rozgrywek sportowych, a także wskazuje, że obojętność wokół tych zdarzeń jest niewskazana.

Izrael musi się zatrzymać. Środowisko piłkarskie również musi podjąć działania. Zarząd AIAC jednomyślnie uważa, że biorąc pod uwagę codzienne masakry, które doprowadziły do śmierci setek piłkarzy i trenerów, konieczne jest tymczasowe wykluczenie Izraela z rozgrywek sportowych. Moglibyśmy skupić się na grze, odwracając wzrok. Uważamy jednak, że to nie jest słuszne. Świat płonie. Wielu ludzi cierpi. Obojętność jest niedopuszczalna

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Strefa Gazy jest bombardowana przez Izrael AFP

Włochy Isabella BONOTTO / AFP AFP