Nie żyje 22-letni koszykarz. Tragiczny wypadek na urlopie

Deng Mayar miał zaledwie 22 lata, całe życie przed sobą i wielkie marzenia, które powoli zaczynały się spełniać. Był utalentowanym koszykarzem, który z pasją i zaangażowaniem podążał za sportową karierą. Ale przede wszystkim był dobrym, serdecznym człowiekiem - takim, którego obecność potrafiła rozjaśnić dzień innym. Nikt jednak nie przypuszczał, jak tragicznie zakończy się los młodego sportowca.

Nie żyje Deng Mayar. 22-latek utonął w jeziorze

Do niewyobrażalnej tragedii doszło w sobotnie popołudnie nad jeziorem Blackridge Reservoir, położonym w miejscowości Herriman w stanie Utah. Deng Mayar wybrał się tam z przyjacielem, Sa Mafutagą, by spędzić czas nad wodą. To miała być zwykła, letnia kąpiel - chwila relaksu i odpoczynku. Nikt nie mógł się spodziewać, że zakończy się ona dramatem.

Jak podał portal FoxNews Entertainment, w trakcie kąpieli panowie nagle znaleźli się pod wodą i tylko Sa Mafutaga zdołał dopłynąć do brzegu. Udało mu się to głównie dzięki szybkiej pomocy świadków zdarzenia. Mimo starań nie udało się jednak uratować Denga Mayara. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratownicze, które przez kilka godzin prowadziły intensywną akcję poszukiwawczą. W końcu, przy użyciu zdalnie sterowanego urządzenia podwodnego, odnaleziono ciało młodego koszykarza. Mafutaga trafił do szpitala - jego stan jest stabilny i życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale trauma z pewnością pozostanie z nim na długo.

Śmierć Denga Mayara to ogromna strata dla środowiska sportowego. Młody zawodnik był tuż przed kolejnym wielkim krokiem w swojej karierze - w nadchodzącym sezonie miał zagrać w drużynie akademickiej Omaha. Trener zespołu, Chris Crutchfield, nie krył poruszenia. "Wiadomość o jego odejściu jest dla nas ogromnym ciosem. Cieszyliśmy się, że stał się częścią naszej drużyny. Wnosił niesamowitą energię i bardzo go nam zabraknie" - przyznał za pośrednictwem oficjalnego komunikatu klubu.

Wcześniej Deng grał przez dwa sezony w zespole z Północnej Dakoty, gdzie szybko zyskał uznanie nie tylko jako sportowiec, ale przede wszystkim jako człowiek. "Jesteśmy załamani. Deng był wyjątkowym człowiekiem, serdecznym i pełnym ciepła. Wszyscy, którzy go znali, będą go wspominać z ogromnym smutkiem" - wyznał jego były trener, Paul Sather.

To, co wyróżniało Denga Mayara, to nie tylko jego talent do koszykówki, ale również osobowość. Był spokojny, skromny, zawsze życzliwy wobec innych. Nie szukał konfliktów, nie zabiegał o uwagę. Po prostu robił swoje - z uśmiechem i pokorą. Ludzie lgnęli do niego naturalnie. Kochał życie, kochał sport, kochał ludzi.

