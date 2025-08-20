To ona skradła serce Caspera Ruuda. Norweżka unika blasku fleszy

Iga Świątek zdecydowała się wziąć udział w rywalizacji mikstów podczas tegorocznej edycji US Open, a o końcowy triumf Polka walczy u boku norweskiego tenisisty, Caspera Ruuda. Nasza zawodniczka do Nowego Jorku przyleciała w ostatniej chwili - kilkanaście godzin przed pierwszym meczem miksta na US Open grała bowiem finał turnieju rangi WTA 1000 w Cincinnati. Pokonała ona Jasmine Paolini, a następnie wsiadła do prywatnego odrzutowca z Carlosem Alcarazem - triumfatorem turnieju singla panów - i razem udali się do Nowego Jorku.

Podczas gdy Carlos Alcaraz i jego partnerka Emma Raducanu z rywalizacją mikstów pożegnali się już po pierwszym meczu, Iga Świątek i Casper Ruud w 1/8 finału pewnie pokonali Madison Keys i Francisa Tiafoe 4:1, 4:2, a w ćwierćfinale rozprawili się z Caty McNally i Lorenzo Musettim, wygrywając mecz 4:1, 4:2.

Casper Ruud od lat jest w szczęśliwym związku. Jego ukochana unika blasku fleszy

Polsko-norweska para szybko zyskała sympatię ze strony kibiców, którzy mają nadzieję, że "Ruudtek" (a więc Iga Świątek i Casper Ruud - przyp. red.) sięgną po końcowe trofeum. Kciuki za ten duet z pewnością trzyma także partnera Ruuda, Maria Galligani. Zakochani związani są od 2018 roku, jednak Norweżka w porównaniu do innych WAGs tenisowych raczej unika blasku fleszy. Kobieta prowadzi prywatne konto na Instagramie, a sam Ruud rzadko chwali się wspólnymi fotkami z ukochaną. Wyjątek zrobił w listopadzie ubiegłego roku, kiedy poinformował o zaręczynach ze swoją wieloletnią partnerką.

Jakiś czas temu z rozmowie z mediami Casper Ruud wyjawił, dlaczego jego ukochana nie podążyła śladami innych WAGs tenisowych i nie wykorzystała zainteresowania jej osobą, aby stać się światowej sławy influencerką. "Poznaliśmy się zanim osiągnąłem poziom, na którym jestem teraz, więc rzeczy zmieniły się również dla niej i nie zawsze było to łatwe. (...) Kiedy jesteś dziewczyną, partnerką, narzeczoną, żoną sportowca, musisz być priorytetem numer trzy, cztery, a czasem nawet pięć, bo jest wiele innych rzeczy, którymi muszę się zająć najpierw. To tenis, leczenie, media, może spotkanie ze sponsorem. Jest wiele rzeczy, które muszę zrobić, zanim będę miał czas dla mojej partnerki. (...) Jest bardzo, bardzo cierpliwa i świetnie radzi sobie z tymi rzeczami, a jeśli chodzi o media społecznościowe i flesze - ona tego nie chce. Chce być sobą, kontrolować swoje życie, a zwłaszcza życie osobiste. Cieszę się, że odnalazła tę drogę" - mówił w wywiadzie dla "We Are Tennis".

Maria ceni sobie prywatność, nic więc dziwnego, że w mediach trudno jest znaleźć jakiekolwiek informacje na jej temat. Wiadomo jedynie, że Norweżka studiowała psychologię, a w 2022 r. uzyskała tytuł magistra. Pracowała też w firmie zajmującej się żywieniem sportowców.

Casper Ruud i Maria Galligani Pascal Le Segretain Getty Images

Maria Galligani Pierre Suu Getty Images

Maria Galligani Jean Catuffe Getty Images