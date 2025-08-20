Imane Khelif nie wytrzymała. Dramatyczna decyzja. Mówili, że nie jest kobietą
Sensacyjne wieści przekazuje niedawny trener i menedżer Imane Khelif, mistrzyni olimpijskiej w boksie z Paryża. Wedle jego relacji pięściarka, której płeć od kilkunastu miesięcy jest nieustannie kwestionowana, pożegnała się z ringiem. Nie jest do końca jasne, czy to definitywny koniec jej kariery. Doniesienia światowych mediów pozostają w tym temacie niespójne.
Na ubiegłorocznych igrzyskach Imane Khelif zdobyła złoty medal w kategorii do 66 kg. Szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek imprezy. Stało się tak jednak, nie tylko dzięki temu, że stanęła na najwyższym stopniu olimpijskiego podium.
O Algierce zrobiło się głośno na długo przed finałem. Zdaniem części obserwatorów i kibiców nie powinna startować w rywalizacji kobiet. Przed igrzyskami nie została dopuszczona do udziału w mistrzostwach świata, ponieważ nie przeszła testów płci.
Co dalej z karierą Imane Khelif? Po triumfie w Paryżu nie stanęła do kolejnej walki
Ten koszmar ciągnie się za nią od kilkunastu miesięcy. Pod koniec maja tego roku miała wystąpić w Box Cup w Eindhoven. Nic z tych planów nie wyszło. Na przeszkodzie ponownie stanęły testy płci.
Badania wykazują obecność obecność męskich chromosomów, co - zdaniem organizatorów - nie pozwala na uznanie Khelif za kobietę w aspekcie biologicznym. Sprawa budzi potężne kontrowersje. A jej finał okazuje się zgoła sensacyjny.
Nasser Yefsah, niedawny trener i menedżer 26-latki, twierdzi, że Khelif zrezygnowałą z boksu.
- Klub w Nicei próbował podpisać z nią kontrakt profesjonalny, ale nie miał na to funduszy. Imane opuściła nie tylko Niceę. Opuściła świat boksu. W tym momencie zaprzestała wszystkiego. Nie walczy już w zgodzie ze swoim sercem. Już nie boksuje na poważnie. Nie po tym wszystkim, co stało się na igrzyskach - oznajmił w rozmowie z "Nice-Matin".
Khelif planowała przejść na zawodowstwo. Po sukcesie w Paryżu wyraziła również chęć startu w igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Teraz wszystko stanęło pod ogromnym znakiem zapytania.
Część światowych mediów uważa informacje podane przez Yefsaha za niewiarygodne. Według niektórych źródeł nie miał on kontaktu z algierską pięściarką od dłuższego czasu. Niepodważalnym pozostaje natomiast fakt, że od triumfu w olimpijskim finale Khelif nie stoczyła do tej pory żadnej walki.