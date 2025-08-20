Dwa gole w trzy minuty, szaleństwo na Śląsku. Skończyło się pogromem

Ruch Chorzów nie miał ostatnio najfortunniejszej passy - po zwycięstwie nad Górnikiem Łęczna w końcówce lipca "Niebiescy" nie byli w stanie odnieść triumfu w trzech następnych starciach w Betclic 1 Lidze.

Podopieczni Waldemara Fornalika dwukrotnie przegrali - ze Śląskiem Wrocław i Pogonią Siedlce - oraz raz bezbramkowo zremisowali, z Polonią Warszawa. W środowy wieczór nastąpiło jednak dla nich w końcu przełamanie.

Polsat Sport Polsat Sport

Dominacja Ruchu Chorzów. Stal Rzeszów była bezradna na Stadionie Śląskim

Ruch podjął na Stadionie Śląskim niżej notowaną ekipę Stali Rzeszów i... od samego początku zdominował przebieg boiskowych zdarzeń. Już po mniej więcej 20. sekundach wynik otworzył Mateusz Szwoch:

Rozwiń

Było to bez dwóch zdań potężnym ciosem dla "Stalowców", ale... dosłownie chwilę potem, w 3. minucie, ekipa z Chorzowa wyprowadziła kolejne uderzenie, a na listę strzelców wpisał się Patryk Szwedzik.

23-latek został największym bohaterem starcia, bo w 55. minucie dorzucił kolejne trafienie, a w 63. minucie skompletował hat-tricka. Skala porażki zespołu z Rzeszowa mogła być jeszcze większa, ale gol Szymona Karasińskiego z 90. minuty ostatecznie nie został uznany - VAR dopatrzył się spalonego podczas ofensywy Ruchu.

Rozwiń

Ruch Chorzów w następnej kolejce zagra z "sąsiadami" z Bytomia

Tym samym "Niebiescy" mogą szykować się w wyśmienitych humorach do kolejnej potyczki w Betclic 1 Lidze - a zmierzą się w niej z innym śląskim klubem, Polonią Bytom, która w środę również przełamała fatalną passę i po trzech przegranych ograła Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:0.

Stadion Śląski Andrzej Grygiel East News

piłka nożna Adobe Stock