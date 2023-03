Zamknęli stadion dla kibiców

Dla obu zespołów sam fakt sparingu to kolejna okazja do testów i odpowiedniego przygotowania się do ligi. Falubaz i Stal w tym momencie należą do czołówki pod względem szans treningowych po zimie. Gorzowianie mierzyli się już z Fogo Unią Leszno, a w Zielonej Górze gościła właśnie Unia oraz odbył się turniej pożegnalny Piotra Protasiewicza.

To kluczowy sezon dla Falubazu i Stali

Większość kibiców z pewnością tęskni za magią derbów lubuskich, ale istnieje szansa, że już w przyszłym roku powrócą do ligowego kalendarza. Warunki są dwa. Pierwszy to awans Falubazu do PGE Ekstraligi, co jest dość realne zważywszy na to, że zielonogórzanie są faworytem 1. Ligi Żużlowej. Drugi to utrzymanie Stali w elicie. Teoretycznie problemu z tym nie powinno być, jednak dopiero rozgrywki zweryfikują, jak bolesne dla gorzowian okaże się odejście Bartosza Zmarzlika.