Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilna wieść jeszcze przed meczem Barcelony. Rywal Szczęsnego z kontuzją, trzeba było działać

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

FC Barcelona 16 sierpnia rozpoczęła swoje zmagania w Primera Division mierząc się z ekipą RCD Mallorca. Niestety tuż przed spotkaniem na Balearach z obozu "Blaugrany" nadeszły niepokojące dla jej kibiców wieści - urazu miał doznać bowiem nowy pierwszy bramkarz klubu, Joan Garcia. Hiszpan miał jednak o tyle szczęście, że po opatrzeniu przez klubowych lekarzy zdołał wyjść na murawę.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC Barcelona
Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC BarcelonaUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFPAFP

FC Barcelona przeszła przez okres przygotowawczy bez ani jednego potknięcia - w trzech sparingach na Dalekim Wschodzie oraz w meczu o Puchar Gampera z Como "Blaugrana" odniosła cztery zwycięstwa i podopieczni Hansiego Flicka mogli podchodzić w naprawdę świetnych nastrojach do inauguracji sezonu w Primera Division.

Ta w przypadku "Dumy Katalonii" nastąpiła 16 sierpnia wieczorem, kiedy to "Barca" podeszła do wyjazdowej rywalizacji z RCD Mallorca - tuż przed pierwszym gwizdkiem z obozu FCB nadeszły jednak niepokojące wieści.

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski banerPolsat NewsPolsat News

Joan Garcia kontuzjowany. Bramkarz i tak wyszedł w pierwszym składzie Barcelony

Podczas rozgrzewki bowiem drobnego urazu doznał nie kto inny jak Joan Garcia, nowy pierwszy bramkarz Barcelony, który - jak poinformował dziennikarz Adria Albets - zwichnął palec lewej ręki.

Na szczęście kontuzja ta ostatecznie nie wykluczyła go ze zmagań - po opatrzeniu przez lekarzy Garcia koniec końców rozpoczął spotkanie od pierwszej minuty, meldując się między słupkami według pierwotnego planu Flicka.

Zamieszanie z bramkarzami Barcelony. Szczęsny czeka na rejestrację, Pena na transfer

Gdyby problemy zdrowotne Garcii okazały się poważniejsze, to wówczas najprawdopodobniej musiałby go zastąpić będący już praktycznie na wylocie z klubu Inaki Pena, który ma jednak ten komfort, że nie musiał on martwić się o swoją rejestrację w La Lidze.

Wojciech Szczęsny tymczasem, który ma być głównym dublerem Garcii, wciąż oczekuje na zarejestrowanie i z tego właśnie powodu zabrakło go na Majorce. Marc-Andre ter Stegen niezmiennie walczy o powrót do zdrowia po urazie pleców, a do pierwszego zespołu niejako awansował Diego Kochen.

Zobacz również:

Jan Urban
Reprezentacja

Pilny SMS prosto od Urbana. Nastąpił kontakt z ważnym reprezentantem Polski

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
    Młody mężczyzna w zielonej sportowej koszulce bije brawo i uśmiecha się, stojąc na tle flagi i rozmazanego stadionu z widownią.
    Joan GarciaJOSEP LAGOAFP
    Piłkarz ubrany w różową kamizelkę treningową stoi na murawie boiska, w tle widoczne są dwa logotypy FC Barcelona oraz znak Nike, a także delikatna mgiełka wodna z systemu nawadniającego.
    Joan Garcia w trakcie treningu BarcelonyJOSEP LAGOAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja