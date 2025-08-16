Pilna wieść jeszcze przed meczem Barcelony. Rywal Szczęsnego z kontuzją, trzeba było działać

FC Barcelona przeszła przez okres przygotowawczy bez ani jednego potknięcia - w trzech sparingach na Dalekim Wschodzie oraz w meczu o Puchar Gampera z Como "Blaugrana" odniosła cztery zwycięstwa i podopieczni Hansiego Flicka mogli podchodzić w naprawdę świetnych nastrojach do inauguracji sezonu w Primera Division.

Ta w przypadku "Dumy Katalonii" nastąpiła 16 sierpnia wieczorem, kiedy to "Barca" podeszła do wyjazdowej rywalizacji z RCD Mallorca - tuż przed pierwszym gwizdkiem z obozu FCB nadeszły jednak niepokojące wieści.

Joan Garcia kontuzjowany. Bramkarz i tak wyszedł w pierwszym składzie Barcelony

Podczas rozgrzewki bowiem drobnego urazu doznał nie kto inny jak Joan Garcia, nowy pierwszy bramkarz Barcelony, który - jak poinformował dziennikarz Adria Albets - zwichnął palec lewej ręki.

Na szczęście kontuzja ta ostatecznie nie wykluczyła go ze zmagań - po opatrzeniu przez lekarzy Garcia koniec końców rozpoczął spotkanie od pierwszej minuty, meldując się między słupkami według pierwotnego planu Flicka.

Zamieszanie z bramkarzami Barcelony. Szczęsny czeka na rejestrację, Pena na transfer

Gdyby problemy zdrowotne Garcii okazały się poważniejsze, to wówczas najprawdopodobniej musiałby go zastąpić będący już praktycznie na wylocie z klubu Inaki Pena, który ma jednak ten komfort, że nie musiał on martwić się o swoją rejestrację w La Lidze.

Wojciech Szczęsny tymczasem, który ma być głównym dublerem Garcii, wciąż oczekuje na zarejestrowanie i z tego właśnie powodu zabrakło go na Majorce. Marc-Andre ter Stegen niezmiennie walczy o powrót do zdrowia po urazie pleców, a do pierwszego zespołu niejako awansował Diego Kochen.

Joan Garcia JOSEP LAGO AFP

Joan Garcia w trakcie treningu Barcelony JOSEP LAGO AFP