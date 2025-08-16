Skandal w meczu Barcelony. Nokaut na murawie, później gol. Kibice się wściekli
Piłkarzom FC Barcelony nie zajęło dużo czasu, aby wyjść na prowadzenie w meczu 1. kolejki La Liga z RCD Mallorca. Kiedy jednak piłka po raz drugi wpadła do siatki, stadion gospodarzy zamienił się w kanonadę gwizdów. Sędzia nie przerwał gry po tym, jak na murawę padł Antonio Raillo, co wykorzystał Ferran Torres. Strzelił gola, który został uznany pomimo tego, że piłkarze z Majorki oczekiwali zatrzymania gry.
To, co wydarzyło się w 23. minucie meczu RCD Mallorca - FC Barcelona z pewnością będzie tematem do dyskusji jeszcze przed kilka dni w Hiszpanii i nie tylko. Piłkarze Hansiego Flicka strzelili drugą bramkę pomimo protestów rywali.
Wszystko przez sytuację związaną z obrońcą Majorki, Antonio Raillo. Hiszpan odbił głową uderzenie rywali, po czym upadł na murawę, a następnie złapał się za głowę, jasno dając do zrozumienia, że odczuł tę sytuację.
Sędzia wygwizdany. Gorąco w meczu Mallorca - Barcelona, gol pomimo protestów
To jednak nie obeszło rywali, którzy - nie słysząc gwizdka sędziego, kontynuowali akcję. Zakończył ją Ferran Torres, który uderzył na długi słupek i trafił, bowiem bramkarz rywali nie interweniował. Sędzia bramkę uznał, a to wywołało protesty.
To, co działo się przy okazji drugiej bramki, całkowicie odmieniło losy spotkania. Piłkarze z Majorki przestali bowiem "trzymać ciśnienie", za co słono zapłacili.
W 33. minucie Manu Morlanes zobaczył drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko, zdecydowanie ułatwiając zadanie rywalom ze stolicy Katalonii. Jeśli kibicom gospodarzy wydawało się, że gorzej już być nie może, wtedy dał o sobie znać Vedat Muriqi.
Zawodnik z Kosowa wpadł z impetem w Joana Garcię i nie dał arbitrowi wyboru. Ten szybko sięgnął po kolejną w tym meczu czerwoną kartkę. Na przerwę Mallorca schodziła więc po stracie dwóch bramek i dwóch zawodników.