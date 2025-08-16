Skandal w meczu Barcelony. Nokaut na murawie, później gol. Kibice się wściekli

To, co wydarzyło się w 23. minucie meczu RCD Mallorca - FC Barcelona z pewnością będzie tematem do dyskusji jeszcze przed kilka dni w Hiszpanii i nie tylko. Piłkarze Hansiego Flicka strzelili drugą bramkę pomimo protestów rywali.

Wszystko przez sytuację związaną z obrońcą Majorki, Antonio Raillo. Hiszpan odbił głową uderzenie rywali, po czym upadł na murawę, a następnie złapał się za głowę, jasno dając do zrozumienia, że odczuł tę sytuację.

Sędzia wygwizdany. Gorąco w meczu Mallorca - Barcelona, gol pomimo protestów

To jednak nie obeszło rywali, którzy - nie słysząc gwizdka sędziego, kontynuowali akcję. Zakończył ją Ferran Torres, który uderzył na długi słupek i trafił, bowiem bramkarz rywali nie interweniował. Sędzia bramkę uznał, a to wywołało protesty.

To, co działo się przy okazji drugiej bramki, całkowicie odmieniło losy spotkania. Piłkarze z Majorki przestali bowiem "trzymać ciśnienie", za co słono zapłacili.

W 33. minucie Manu Morlanes zobaczył drugą żółtą kartkę i musiał opuścić boisko, zdecydowanie ułatwiając zadanie rywalom ze stolicy Katalonii. Jeśli kibicom gospodarzy wydawało się, że gorzej już być nie może, wtedy dał o sobie znać Vedat Muriqi.

Zawodnik z Kosowa wpadł z impetem w Joana Garcię i nie dał arbitrowi wyboru. Ten szybko sięgnął po kolejną w tym meczu czerwoną kartkę. Na przerwę Mallorca schodziła więc po stracie dwóch bramek i dwóch zawodników.

Wojciech Szczęsny i Joan Garcia, czyli drugi i pierwszy bramkarz FC Barcelona Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Robert Lewandowski (na środku) cieszący się z gola z kolegami z FC Barcelona Matthieu Mirville / Matthieu Mirville / DPPI via AFP AFP

Lamine Yamal i Robert Lewandowski JOSEP LAGO / AFP AFP