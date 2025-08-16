Szalona pogoń Stocha w Wiśle, ale co stało się potem. Niewiarygodny skok Kota, dwóch Polaków na podium

Nadchodzący sezon Pucharu Świata na zawsze zostanie zapamiętany jako wyjątkowy. Wiemy już bowiem, że po ostatnim skoku w Planicy narty na przysłowiowy kołek odwiesi Kamil Stoch. Nasz mistrz zapowiedział swoją decyzję jeszcze przed startem letniego Grand Prix, a głosy z kadry mówiły, że trzykrotny złoty medalista olimpijski podchodzi do rywalizacji na igelicie w naprawdę dobrej formie.

Te plotki znalazły swoje odzwierciedlenie już w rywalizacji na skoczni. Stoch pokazał swoją aktualną wyższość nad kolegami z kadry podczas mistrzostw Polski na skoczni w Wiśle, a dobrą formę potwierdził także na skoczni w Courchevel. Rywalizacja we Francji zakończyła się dla Stocha z upadkiem, ale na całe szczęście ten okazał się niegroźny.

Kot najlepszy w Wiśle! Stoch trzeci po szalonej pogoni

W związku z tym 38-latek znalazł się oczywiście w kadrze powołanej przez Macieja Maciusiaka na konkursy letniego Grand Prix w Wiśle, oprócz niego do walki na skoczni imienia Adama Małysza przystąpiło ośmiu Polaków. Przez kwalifikacje przebrnęło ich ledwie sześciu, a Stoch zajął w nich piąte miejsce. Do konkursu nie awansowali: Jakub Wolny, Andrzej Stękała oraz Klemens Joniak.

Pierwsza seria już przyniosła polskim kibicom sporą dawkę rozczarowania, bo po skoku na odległość 121,5. metra z rywalizacją pożegnał się Paweł Wąsek. Najlepszym z Polaków niespodziewanie w pierwszej połowie był Maciej Kot, który osiągnął 127,5. metra. Oprócz Kota do drugiej serii awansowali także Kamil Stoch (miejsce ósme po skoku na 126. metrów), Aleksander Zniszczoł (miejsce dwunaste po skoku na 122,5. metra), Piotr Żyła (miejsce trzynaste po skoku na 123,5. metra), Dawid Kubacki (miejsce siedemnaste po skoku na 123,5. metra). Stoch do Kota tracił jednak ledwie trzy oczka.

Druga seria stała na wyższym poziomie niż pierwsza. Najpierw bardzo dobrym skokiem popisał się Kubacki, który awansował na 10. miejsce. Niedługo po nim jeszcze lepszą próbę pokazał Stoch, który w wybornym stylu osiągnął 130. metrów i przez długi czas prowadził. To zmieniło się dopiero po skoku drugiego po pierwszej serii Bachlingera, ale Austriaka po lądowaniu na odległości 132,5 metra wyprzedził Kot, który sensacyjnie wygrał konkurs w Wiśle. Na podium stanęli więc Stoch oraz Kot, co przywołuje piękne wspomnienia.

Rafał Kot i Krzysztof Rawa o zmianie trenera polskich skoczków. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kamil Stoch i Dawid Kubacki Marek Dybas Reporter

Dawid Kubacki Marcin Golba/NurPhoto AFP

Maciej Maciusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP