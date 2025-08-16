Lewandowska wyjechała do Polski. Nagle dostała zaproszenie od znanego sportowca
Anna Lewandowska przyjechała do Polski, by spędzić czas na odbywającym się w Katowicach festiwalu bachaty. Ostatecznie okazało się, że miała też inne plany. Gwiazda dostała specjalne zaproszenie na Memoriał Kamili Skolimowskiej i pojawiła się w sobotę na Stadionie Śląskim. Małżonka Roberta Lewandowskiego przede wszystkim kibicowała jednemu sportowcowi, którego dobrze zna.
Lewandowska w podróż do Polski zabrała swoje dzieci. Córki zapewne mogły spędzić trochę czasu z babciami, a w tym czasie wolna od obowiązków rodzinnych mama mogła skupić się na swoim hobby i działaniach zawodowych.
Anna Lewandowska dostała specjalne zaproszenie
W Katowicach odbywał się Bachaturo Festival, na który zawitała Anna Lewandowska. Już wcześniej gwiazda zapowiedziała swój przyjazd na to wydarzenie. Jej plany okazały się być jednak o wiele bogatsze niż początkowo mogli przypuszczać jej fani.
W sobotę w ciągu dnia "Lewa" postanowiła przejść się na Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wyjawiła, że dostała specjalne zaproszenie na to wydarzenie od Piotra Liska. Takiej okazji nie mogła przepuścić. Postanowiła kibicować mniej i bardziej znanym lekkoatletom, a przede wszystkim skupiła się na znajomym tyczkarzu.
Anna Lewandowska zrobiła sobie zdjęcie z wielką gwiazdą
Na miejscu Anna Lewandowska przede wszystkim kibicowała. W mediach społecznościowych udostępniła nagrania ze skoku o tyczce, na którym widać było próbę Liska, a także z biegów sprinterskich. To nie było jednak wszystko.
Na trybunach spotkała nie byle kogo, a samą Monikę Pyrek. Jedna z najbardziej znanych polskich tyczkarek chętnie ustawiła się do wspólnego selfie. Widać było, że dla Lewandowskiej udział w tym wydarzeniu jest wyjątkowy i choć znalazła się niedaleko z innych powodów, to promowanie lekkoatletyki okazało się dla niej ważne na tyle, by poświęcić swój czas.