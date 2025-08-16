Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowska wyjechała do Polski. Nagle dostała zaproszenie od znanego sportowca

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Anna Lewandowska przyjechała do Polski, by spędzić czas na odbywającym się w Katowicach festiwalu bachaty. Ostatecznie okazało się, że miała też inne plany. Gwiazda dostała specjalne zaproszenie na Memoriał Kamili Skolimowskiej i pojawiła się w sobotę na Stadionie Śląskim. Małżonka Roberta Lewandowskiego przede wszystkim kibicowała jednemu sportowcowi, którego dobrze zna.

Anna Lewandowska
Anna LewandowskaAFP

Lewandowska w podróż do Polski zabrała swoje dzieci. Córki zapewne mogły spędzić trochę czasu z babciami, a w tym czasie wolna od obowiązków rodzinnych mama mogła skupić się na swoim hobby i działaniach zawodowych.

Anna Lewandowska dostała specjalne zaproszenie

W Katowicach odbywał się Bachaturo Festival, na który zawitała Anna Lewandowska. Już wcześniej gwiazda zapowiedziała swój przyjazd na to wydarzenie. Jej plany okazały się być jednak o wiele bogatsze niż początkowo mogli przypuszczać jej fani.

Polsat SportPolsat Sport

W sobotę w ciągu dnia "Lewa" postanowiła przejść się na Memoriał Kamili Skolimowskiej. Wyjawiła, że dostała specjalne zaproszenie na to wydarzenie od Piotra Liska. Takiej okazji nie mogła przepuścić. Postanowiła kibicować mniej i bardziej znanym lekkoatletom, a przede wszystkim skupiła się na znajomym tyczkarzu.

Anna Lewandowska zrobiła sobie zdjęcie z wielką gwiazdą

Na miejscu Anna Lewandowska przede wszystkim kibicowała. W mediach społecznościowych udostępniła nagrania ze skoku o tyczce, na którym widać było próbę Liska, a także z biegów sprinterskich. To nie było jednak wszystko.

Na trybunach spotkała nie byle kogo, a samą Monikę Pyrek. Jedna z najbardziej znanych polskich tyczkarek chętnie ustawiła się do wspólnego selfie. Widać było, że dla Lewandowskiej udział w tym wydarzeniu jest wyjątkowy i choć znalazła się niedaleko z innych powodów, to promowanie lekkoatletyki okazało się dla niej ważne na tyle, by poświęcić swój czas.

Dwie uśmiechnięte kobiety pozują do zdjęcia selfie na tle jasnego nieba, jedna z nich nosi czarne okulary przeciwsłoneczne, a druga jest ubrana w niebieską bluzkę.
Anna Lewandowska i Monika Pyrek na Memoriale Kamili SkolimowskiejInstagram/annalewandowskaESP/Instagram

Zobacz również:

Anna Lewandowska
Sportowe życie

Anna Lewandowska swoimi działaniami wywołała burzę. Teraz wydała komunikat

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Anna Lewandowska pojawiła się na wydarzeniu w Polsce
Anna Lewandowska pojawiła się na wydarzeniu w PolscePawel Wodzynski/East NewsEast News
Anna Lewandowska na meczu Barcelony
Anna Lewandowska na meczu BarcelonyUrbanandsport/NurPhoto/AFP, Urbanandsport/NurPhotoAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja