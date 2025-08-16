Zwycięstwo w cieniu kontrowersji. Trzy gole i czerwone kartki. Piekło na Majorce

FC Barcelona rozegrała wybitny sezon 2024/2025. Podopieczni Hansiego Flicka zwyciężyli w nim bowiem niemal wszystkie możliwe trofea. To już jednak czas przeszły, a "Duma Katalonii" po kilkutygodniowej przerwie wreszcie przystąpiła do kolejnej edycji hiszpańskiej La Ligi.

Remis utrzymał się tylko 7. minut. Fatalny początek sezonu Mallorci

Już w pierwszych minutach meczu o swoim geniuszu przypomniał wszystkim Lamine Yamal. W pięknym stylu minął on defensora Mallorci, lecz kąt był zbyt ostry, aby młody Hiszpan mógł skutecznie zagrozić bramkarzowi rywali.

Strzelcem premierowej bramki w tym meczu stał się natomiast piłkarz, grający na drugim skrzydle "Dumy Katalonii" - Raphinha. Yamal nie został jednak z niczym, bowiem zanotował pierwszą asystę w tegorocznym sezonie La Ligi. Tym sposobem już w 7. minucie spotkania FC Barcelona wyszła na jednobramkowe prowadzenie.

Rywale nie oszczędzali piłkarzy "Blaugrany" o czym świadczyła spora liczba przewinień. Jedno z nich, mające miejsce w 9. minucie, zakończyło się żółtą kartką dla Mateu Morey Bauzy.

Podopieczni Flicka wyraźnie zdominowali tą części spotkania. Dopiero w 21. minucie mogliśmy zobaczyć pierwszą udaną interwencję w wykonaniu nowego bramkarza FC Barcelony - Joana Garcii. Strzał rywala nie był jednak zbyt groźny, toteż Hiszpan nie musiał się specjalnie wysilać.

Niespełna 2 minuty później doszło do pierwszej poważnej kontrowersji w tym spotkaniu. Otóż przy próbie strzału Yamala jeden z defensorów gospodarzy dostał dość mocny cios futbolówką w głowę, co sprawiło, że upadł on na ziemię. Sędzia gry jednak nie przerwał, a chwilę później Ferran Torres precyzyjnie zmieścił piłkę w siatce. Przez chwilę nie wiadomo było, czy gol zostanie uznany. Ku niezadowoleniu trybun arbiter wskazał jednak na środek boiska. Tym sposobem FC Barcelona wyszła na dwubramkowe prowadzenie.

Ta akcja zdenerwowała gospodarzy, co było widoczne w ich stylu gry. Podniósł się również poziom ich agresywności. To znalazło swoje odzwierciedlenie w 33. minucie, kiedy to Manu Morlanes otrzymał drugą żółtą kartkę, co sprawiło, że musiał on opuścić boisko, osłabiając tym samym swoją drużynę. Chwilę później żółty kartonik obejrzał również Vedat Muriqi, który w bardzo niebezpieczny sposób zaatakował Joana Garcię. Arbiter został jednak szybko zawołany do zweryfikowania swojej decyzji. Po interwencji VAR-u sędzia anulował wcześniejszą decyzję, wręczając zawodnikowi bezpośrednią czerwoną kartkę. Tym samym Mallorca musiała rozegrać przeciwko Barcelonie nieco ponad 50. minut w dziewiątkę.

Barcelona miała jeszcze kilka dobrych okazji, jednak mino przewagi nie potrafiła zakończyć ich skutecznym strzałem na bramkę. W międzyczasie Raphinha dostał żółtą kartkę po bardzo kontrowersyjnym faulu na zawodniku Mallorci. Temperatura na stadionie w tym czasie sięgała już zenitu i dopiero gwizdek oznaczający zakończenie pierwszej połowy ostudził nieco napięcie w inauguracyjnym spotkaniu Barcelony w tegorocznej edycji La Ligi.

Ogromna przewaga Barcelony. O tym meczu będzie bardzo głośno

Jasnym było, że po tak fatalnej połowie w wykonaniu gospodarzy FC Barcelona przejmie pełną kontrolę nad spotkanie z Mallorcą. Już w pierwszych minutach po wznowieniu gry piłkarze "Dumy Katalonii" mieli kilka dogodnych szans na podwyższenie korzystnego wyniku, lecz w wielu z nich brakowało kropki nad "i".

Widać jednak było, że intensywność ich ataków z czasem malała, choć kilkukrotnie piłkarze Mallorci musieli mocno się wysilić, aby uchronić swojego golkipera przed kolejną kapitulacją. Z racji na sytuację Hansi Flick pozwolił sobie na wprowadzenie kilku zawodników rezerwowych. W okolicy 70. minuty na boisku pojawili się: Jofre Torrents, Gavioraz Marcus Rashford.

Tuż po wprowadzeniu nowych graczy bliski zdobycia kolejnej bramki był Raphinha. Jego strzał wylądował jednak na słupku. Chwilę później Brazylijczyk znów mógł zaskoczyć bramkarza rywali, lecz tym razem uderzenie było minimalnie niecelny. Później Raphinha opuścił plac gry, a w jego miejsce wszedł Jules Kounde.

Francuz nie rozruszał jednak dostatecznie gry kolegów, którzy w drugiej połowie wyraźnie nie nadużywali swojej przewagi liczebnej, prowadząc głównie ataki pozycyjne. Zawodnicy mocno się oszczędzali, nie chcąc narażać się na ewentualne urazy bądź przeciążenia. Mimo to wynik uległ zmianie w 94. minucie, kiedy Yamal wreszcie doczekał się swojego premierowego trafienia w tym sezonie. Tym samym po niezwykle kontrowersyjnym spotkaniu Barcelona zaliczyła pierwsze zwycięstwo w sezonie La Ligi 2025/2026.

Statystyki meczu Real Mallorca 0 - 3 FC Barcelona Posiadanie piłki 30% 70% Strzały 4 24 Strzały celne 1 8 Strzały niecelne 2 9 Strzały zablokowane 1 7 Ataki 30 77

Kadr z meczu Barcelona - Mallorca NurPhoto Getty Images

RCD Mallorca - FC Barcelona Jaime Reina AFP

Kadr z meczu Barcelona - Mallorca Alex Caparros Getty Images

