Wylecą ze składu. Kluby będą bezlitosne

Żużel. Polonia Bydgoszcz pożegna najwięcej zawodników

- W potencjalnym składzie na PGE Ekstraligę powinni pozostać Kai Huckenbeck, Krzysztof Buczkowski, a w roli zawodnika U-24 widziałbym Philipa Hellstroem-Baengsa . Klub powinien pożegnać się z Mateuszem Szczepaniakiem i Andreasem Lyagerem, podobnie jak z Timem Sorensenem. Sądzę także, że Franciszek Karczewski powróci do Włókniarza Częstochowa, ale w Bydgoszczy nie będą za nim płakać, bo po awansie do Ekstraligi jestem pewien, że do składu Polonii wskoczy Wiktor Przyjemski - analizuje Jacek Frątczak.

Żużel. Arged Malesa Ostrów Wlkp. pozostanie praktycznie bez zmian

- Tu widzę większy problem, by wskazać zawodników, z którymi powinno się rozstać po awansie. Sądzę, że będzie zmiana na pozycji U-24, a Wiktora Jasińskiego zastąpi Sebastian Szostak. W Ekstralidze szansę dostaną pozostali zawodnicy. Holder, Musielak, Czugunow i Jakobsen to zawodnicy, którzy już posmakowali Ekstraligi i wiedzą z czym to się je. Duńczyk ma fantastyczny sezon, a widzę w nim potencjalnego Andersa Thomsena. Jego problem z kolei jest metryka, przez którą może mieć kłopoty z dopasowaniem motocykli. Kibicuję mu i bardzo go lubię. Jeśli będzie w Ekstralidze, to tylko z Ostrowem. Trudno będzie znaleźć wzmocnienie składu po awansie, choć oczy działaczy mogą skierować się ku Krzysztofowi Buczkowskiemu. Wiem, że to będzie zespół bez większych szans na pozostanie w Ekstralidze, ale przynamniej się nie zadłużą - mówi Frątczak.