Wielki sukces Polki w Chengdu. Nie pozostawiła złudzeń rywalkom

Zuzanna już w pierwszej konkurencji pokazała wielką klasę ustanawiając nowy rekord świata w przysiadzie ze sztangą, który od dziś wynosi 223 kg! Polka waży 51,9 kg.

Druga z zawodniczek w tej konkurencji Ukrainka Tetiana Bila uzyskała 207,5 kg, co świadczy o wielkiej mocy Polki. Trzecie miejsce po przysiadzie zajmowała druga z reprezentantek Ukrainy Anastazja Derewianko - 205 kg.

Drugą konkurencją było wyciskanie leżąc. Tu Polka także brylowała. W drugim podejściu wycisnęła 155 kg, co dawało jej wciąż pewną pozycję liderki całego turnieju. Polka zaatakowała jeszcze 160 kg, ale ta próba nie została zaliczona.

Drugie miejsce po tej konkurencji utrzymała Bila z wynikiem 130 kg w wyciskaniu, a na trzecią pozycję awansowała Portorykanka Frankmary Duno, która wycisnęła 140 kg.

Kula ze złotym medalem, do tego rekord świata

Ostatnią odsłoną zawodów była konkurencja martwy ciąg. Polka podniosła 185 kg, co dało jej łączny wynik 563,0 kg / 114,81 pkt i jest to nowy rekord świata. Tym samym Polka okazała się najlepsza i poprawiła swój wyniki z poprzednich The World Games 2022, gdzie wywalczyła srebro.

Warto dodać, że Polka była najlepsza we wszystkich trzech konkurencjach! Brawo!

Srebrny medal zdobyła Ukrainka Tetiana Bila z wynikiem 512,5 kg / 107,77 pkt. Brąz wywalczyła jej rodaczka Anastazja Derewianko, która uzyskała wynik 512,5 kg / 105,45 pkt.

Złoto Zuzanny Kuli to 13. medal dla Polski podczas 12. The World Games Chengdu 2025. Od teraz na polskim koncie widnieją: 6 złotych, 5 srebrnych i 2 brązowe medale.

Udział reprezentacji Polski w 12. Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games Chengdu 2025 wspiera Województwo Lubelskie.

Złoto Zuzanny Kuli w trójboju siłowym! materiały prasowe

Złoty medal rewelacyjnej Zuzanny Kuli w trójboju siłowym materiały prasowe