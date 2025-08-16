Fatalna informacja dla polskiego klubu. Olbrzymi cios, to koniec nadziei
Unia Tarnów znalazła się w bardzo trudnej sytuacji kadrowej przed nadchodzącą rundą play-down w 2. Metalkas Ekstralidze. Kontrakt z klubem z przyczyn zaległości finansowych rozwiązał Matej Zagar. Beniaminek nie dość, że stracił swojego lidera, to dodatkowo całą sytuację wykorzystał ligowy rywal. Orzeł Łódź przechwycił bowiem Słoweńca i podpisał z nim kontrakt.
Unia Tarnów otrzymała w tym tygodniu dwa ciosy, po których ciężko będzie się jej pozbierać. Najpierw kontrakt z klubem rozwiązał Matej Zagar. Słoweniec długo bez pracy nie pozostał, bo właśnie został ogłoszony nowym zawodnikiem Orła Łódź.
Matej Zagar podpisał kontrakt z Orłem Łódź
To może być decydujący cios w walce o utrzymanie w 2. Metalkas Ekstralidze. Unia Tarnów była w trudnej sytuacji, ale teraz jest w jeszcze gorszej. Orzeł już wcześniej polował na Timo Lahtiego, który miał być kuszony nie tylko umową na ten sezon, ale także na kolejny. Ostatecznie z tej transakcji nic nie wyszło, bo żużlowiec dogadał się z władzami Unii Tarnów.
Z naszych informacji wynika, że działacze w Tarnowie długo mocno zabiegali o to, aby przekonać Zagara do wycofania wniosku o rozwiązanie kontraktu. Słoweniec nie chciał jednak o tym słyszeć, a wrażenia nie robiły na nim obietnice regularnej spłaty zadłużenia, jakie miał klub wobec niego.
Wszystko wskazuje na to, że niezłomna postawa byłego uczestnika cyklu Grand Prix podyktowana była tym, że dogadał się w między czasie z Orłem Łódź. W tym klubie może spokojnie dokończyć rozgrywki, a z wypłatą środków z tytułu kontraktu nie powinno być problemów.
Unię Tarnów uratować może tylko cud
W Tarnowie mają nad czym myśleć, bo w tej sytuacji szanse na utrzymanie topnieją do minimum. Tym bardziej, że finałowa konfrontacja o utrzymanie może odbyć się przeciwko zespołowi z Łodzi.
Unia w ostatnich dniach miała rozważać zakontraktowanie Artura Mroczki, ale wypożyczenie tego zawodnika na pewno nie zostanie sfinalizowane. Poza tym na rynku brakuje ciekawych nazwisk. A nawet gdyby ktoś taki się znalazł, to działaczom trudno będzie namówić takiego żużlowca do współpracy, bo tarnowianie nie mają obecnie dobrej opinii w środowisku.