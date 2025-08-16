Rosjanie zniszczyli mu karierę. Zwrot akcji ws. siatkarza, Zełenski ogłasza

Wspomnianym na wstępie pechowcem okazał się Mykyta Kaliberda. Owocna kariera przed przyjmującym stała otworem, jednak brutalnie zastopował ją konflikt zbrojny w jego ojczyźnie. Sportowiec natychmiast ruszył na pomoc rodakom. I zapłacił za to sporą cenę. Pewnego dnia zamiast wrócić do najbliższych, trafił do rosyjskiej niewoli. Podobnie zresztą jak mnóstwo innych Ukraińców. Nie wszyscy z nich poradzili sobie w trudnych warunkach. Ci, którzy przeżyli, otrzymali niedawno wielką szansę ze względu na trwającą wymianę jeńców między obiema stronami konfliktu.

Wielki dzień dla siatkarza nastał w połowie sierpnia. Radosne wieści przekazał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. "Sprowadzamy Ukraińców z powrotem na Ukrainę. Nowa wymiana, 84 osoby, zarówno personel wojskowy, jak i cywile. Prawie wszyscy wymagają opieki medycznej i znacznej rehabilitacji. Wśród cywilów uwolnionych dzisiaj są ci, którzy byli przetrzymywani przez Rosjan od 2014, 2016 i 2017 roku. Wśród uwolnionych dziś żołnierzy są obrońcy Mariupola. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagają nam w dalszym uwalnianiu ukraińskich jeńców" - napisał zadowolony prezydent.

Mykyta Kaliberda wreszcie wrócił do ojczyzny. Przywitali go jego byli koledzy z zespołu

Najważniejszy człowiek w państwie pokazał ponadto kilka zdjęć przedstawiających uratowanych bohaterów. Właśnie dzięki nim dziennikarze sportowi zza naszej wschodniej granicy rozpoznali Mykytę Kaliberdę. "W końcu wrócił na Ukrainę po trzech latach spędzonych w rosyjskiej niewoli. Siatkarz walczył w szeregach Ukraińskich Sił Zbrojnych w Mariupolu, broniąc ojczyzny, zanim został pojmany" - czytamy na łamach "sport.ua".

"Na spotkanie ze sportowcem przybyli jego byli koledzy z drużyny: Bogdan Tatarenko, rozgrywający Denis Kopych i blokujący Maksim Nikołajczuk. Ani Nikita, ani jego przyjaciele nie kryli radości ze spotkania i wzruszeń związanych z powrotem do domu" - dodał autor artykułu w kolejnym akapicie. Zawodnikowi ciężko teraz będzie wznowić karierę. Na razie zapewne musi on przejść rehabilitację i odbudować organizm po wielu latach przebywania w trudnych warunkach na terenie wroga.

