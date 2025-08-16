Rosjanie zniszczyli mu karierę. Zwrot akcji ws. siatkarza, Zełenski ogłasza
Wciąż nie kończy się wojna za naszą wschodnią granicą, która pochłania coraz więcej ofiar. Niektórzy trafiają do niewoli i tak też właśnie stało się kilka lat temu z jednym z ukraińskich siatkarzy. Sportowiec znajdował się w trudnej sytuacji, ponieważ mogło z nim się stać dosłownie wszystko. Wreszcie w sprawie doszło do przełomu, w mediach społecznościowych pilny komunikat do narodu wydał Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy pokazał ponadto wzruszające zdjęcia.
Wspomnianym na wstępie pechowcem okazał się Mykyta Kaliberda. Owocna kariera przed przyjmującym stała otworem, jednak brutalnie zastopował ją konflikt zbrojny w jego ojczyźnie. Sportowiec natychmiast ruszył na pomoc rodakom. I zapłacił za to sporą cenę. Pewnego dnia zamiast wrócić do najbliższych, trafił do rosyjskiej niewoli. Podobnie zresztą jak mnóstwo innych Ukraińców. Nie wszyscy z nich poradzili sobie w trudnych warunkach. Ci, którzy przeżyli, otrzymali niedawno wielką szansę ze względu na trwającą wymianę jeńców między obiema stronami konfliktu.
Wielki dzień dla siatkarza nastał w połowie sierpnia. Radosne wieści przekazał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. "Sprowadzamy Ukraińców z powrotem na Ukrainę. Nowa wymiana, 84 osoby, zarówno personel wojskowy, jak i cywile. Prawie wszyscy wymagają opieki medycznej i znacznej rehabilitacji. Wśród cywilów uwolnionych dzisiaj są ci, którzy byli przetrzymywani przez Rosjan od 2014, 2016 i 2017 roku. Wśród uwolnionych dziś żołnierzy są obrońcy Mariupola. Jestem wdzięczny wszystkim, którzy pomagają nam w dalszym uwalnianiu ukraińskich jeńców" - napisał zadowolony prezydent.
Mykyta Kaliberda wreszcie wrócił do ojczyzny. Przywitali go jego byli koledzy z zespołu
Najważniejszy człowiek w państwie pokazał ponadto kilka zdjęć przedstawiających uratowanych bohaterów. Właśnie dzięki nim dziennikarze sportowi zza naszej wschodniej granicy rozpoznali Mykytę Kaliberdę. "W końcu wrócił na Ukrainę po trzech latach spędzonych w rosyjskiej niewoli. Siatkarz walczył w szeregach Ukraińskich Sił Zbrojnych w Mariupolu, broniąc ojczyzny, zanim został pojmany" - czytamy na łamach "sport.ua".
"Na spotkanie ze sportowcem przybyli jego byli koledzy z drużyny: Bogdan Tatarenko, rozgrywający Denis Kopych i blokujący Maksim Nikołajczuk. Ani Nikita, ani jego przyjaciele nie kryli radości ze spotkania i wzruszeń związanych z powrotem do domu" - dodał autor artykułu w kolejnym akapicie. Zawodnikowi ciężko teraz będzie wznowić karierę. Na razie zapewne musi on przejść rehabilitację i odbudować organizm po wielu latach przebywania w trudnych warunkach na terenie wroga.