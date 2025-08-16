Został mistrzem Polski, a za chwilę obłowi się złotem. Dudek może podpisać kontrakt życia

W tym roku oglądamy najlepszą wersję Bartosza Zmarzlika, ale mimo to nie jest on pewny zwycięstwa w Grand Prix, gdzie naciska na niego Brady Kurtz. Tak samo było w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. Tutaj Patryk Dudek utarł nosa mistrzowi świata, dając wszystkim sygnał, że jeśli wróci do mistrzostw świata, to musi się z nim każdy liczyć.

Patryk Dudek może dostać ogromną podwyżkę. Odejdzie z Torunia?

Niewątpliwie, ten sezon jest wspaniały dla Patryka Dudka. Polak obecnie osiąga najlepsze wyniki w całej swojej karierze. Jest w pełni dojrzały, rozumie swój sprzęt, a zawody, w których jest niedopasowany, praktycznie się nie zdarzają. Takie wyniki spowodują, że Dudek najprawdopodobniej otrzyma ogromną podwyżkę, bo udowodnił, że stać go na wiele. Obecny kontrakt ma także na sezon 2026, ale rynek nie śpi.

Z nieoficjalnych źródeł słychać, że pojawiają się już pierwsze zapytania. Mówi się, że od lat o Dudku mają być marzenia w Betard Sparcie Wrocław. Z pewnością, we Wrocławiu są warunki, by mieć w składzie takiego zawodnika. O powrocie do macierzy mają myśleć też w Stelmecie Falubazie Zielona Góra. Relacje miały się poprawić i nie są już takie, jak jeszcze 2-3 lata temu. Jest również olbrzymia szansa, że przedłuży kontrakt, bo skoro wszystko wychodzi, to pozostaje zapytanie, czy jest sens zmieniać? Z taką zagwozdką borykał się Bartosz Zmarzlik, który jednak zmienił barwy klubowe. Wyszedł na tym bardzo dobrze.

To on stoi za sukcesem Patryka Dudka. Wszystko się odmieniło

Przez lata można było odczuć, że Patryk Dudek nie potrafił dogadać się ze sprzętem i nie jest w stanie go zrozumieć. Bywało tak, że miał kapitalne wyścigi, by za chwilę przyjechać na ostatnim miejscu. W zasadzie większe lub mniejsze problemy występowały odtąd, kiedy swój garaż zamknął legendarny tuner Jan Andersson.

Dudek jednak zatrudnił Dariusza Sajdaka. Mechanika, który w żużlu widział niemal wszystko. W przeszłości pracował przecież dla Jasona Crumpa, z którym świętował wielkie sukcesy. Sajdak sprawił, że Polak sprzętowo znów jest w najwyższej lidze, a co najważniejsze, team wie co ma robić i rozumie, jak zachowuje się sprzęt. Bez Sajdaka najprawdopodobniej nie byłoby piątkowego sukcesu.

