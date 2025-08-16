Niemoc Świątek. Było 1:6, później zwrot akcji. Rybakina sprawiła kłopoty

Iga Świątek kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w trakcie turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka pokonała Anastazję Potapową, Soranę Cirsteę i Annę Kalinską. Tym samym trzeci rok z rzędu awansowała do półfinału turnieju w stanie Ohio. To dało jej miano najmłodszej zawodniczki w erze open, która może poszczycić się tego typu serią w ramach amerykańskiego turnieju.

Świątek znalazła się w tej samej połówce drabinki, co Aryna Sabalenka. Wydawało się, że to Białorusinka będzie jej rywalką w walce o pierwszy finał w stanie Ohio. Światowy numer "1" przegrał jednak z z Jeleną Rybakiną 1:6, 4:6 w zaledwie 75 minut.

Szalony mecz w Paryżu. Świątek musiała odrabiać straty

Tak więc w półfinale obejrzymy mecz Polki z Kazaszką. Tenisistki mierzyły się ze sobą dziewięciokrotnie, a Świątek wygrała pięć pojedynków, w tym trzy w 2025 roku. Panie ostatni raz na korcie spotkały się na Court Philippe-Chatrier w Paryżu w trakcie tegorocznego Roland Garros. Mecz 4. rundy zupełnie nie układał się naszej reprezentantce. Świątek przegrała pierwszego seta 1:6, a w drugim już było 0:2. Dopiero od trzeciego gema drugiego seta 24-latka zaczęła poprawiać swoją grę i odrabiać straty. Jelena dodatkowo zaczęła okazywać pierwsze oznaki frustracji. To tylko pomogło Świątek, aby doprowadzić do trzeciego seta, którego rozstrzygnęła na swoją korzyść. Polka triumfowała ostatecznie 1:6, 6:3, 7:5 po 2 godzinach i 30 minutach walki.

Jak będzie tym razem? Półfinały turnieju WTA 1000 w Cincinnati zaplanowano na niedzielę (17 sierpnia). Relację tekstową z meczu Świątek - Rybakina będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Iga Świątek w sezonie 2025 Minas Panagiotakis AFP

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

