Historyczny bieg rok po igrzyskach. Świat oszalał, nie do powtórzenia. "Rekord XXII wieku"

Usain Bolt nie bez powodu należy do grona największych lekkoatletycznych legend. Sprinter w swojej karierze wygrał praktycznie wszystko, co tylko się da. Nie było na niego mocnych zarówno na igrzyskach olimpijskich, jak i mistrzostwach świata. Ba, do niego wciąż należy najlepszy rezultat w historii i zapewne prędko nie zostanie on pobity. Historyczne sceny działy się szesnaście lat temu tuż przy polskiej granicy, bo w Berlinie.

To właśnie stolica Niemiec gościła globalny czempionat w 2009 roku. Jamajczyk na teren naszych zachodnich sąsiadów przylatywał jako supergwiazda. Był świeżo po zdobyciu dwóch złotych medali na igrzyskach olimpijskich w Pekinie na 100 i 200 metrów. Mało kto spodziewał się tego, że ktoś pokona go na Stadionie Olimpijskim. I sportowiec z Ameryki Północnej nie zawiódł, do zwycięstwa dorzucając kosmiczny rekord świata.

Rozwiń

Ze słowem "kosmiczny" absolutnie nie przesadzamy, ponieważ Usain Bolt pokonał "setkę" w czasie 9,58. "Czy państwo to widzą? To jest po prostu rekord XXII wieku. Brawo, Bolt! To mogło być już w Pekinie. Mówiliśmy o tym od roku. Geniusz. Nie udało się w Pekinie, udało się w Berlinie. Fantastyczny rekord świata. I ten łuk, który on teraz pokazuje. Dała mu natura to wszystko, żeby wam to pokazać. I dzisiaj po prostu spektakl, wielki. Takich wydarzeń po prostu się nie zapomina" - zachwycali się komentatorzy TVP Sport. Pierwsze skrzypce odgrywał Włodzimierz Szaranowicz.

Usain Bolt sięgnął gwiazd w Berlinie. Nikt tego nie powtórzył, to był historyczny wieczór

"Wiedziałem, że to będzie wspaniały bieg. Robiłem, co mogłem. To był wspaniały czas, wspaniałe uczucie, czułem się dobrze i wiedziałem, że dam radę. Było duże napięcie, świetna atmosfera. Nie miał to być łatwy wyścig, ale miałem idealny start i po prostu ruszyłem dalej. Wyjechałem tu, żeby dać z siebie wszystko i zrobiłem to, co musiałem" - przekazał później sam zainteresowany dla BBC. Już wtedy spodziewano się, iż rekord ten przetrwa mnóstwo lat. Czas pokazał, że słowa Włodzimierza Szaranowicza o XXII wieku nie zostały rzucone na wyrost.

Zresztą wspomniana rywalizacja okazała się historyczna z jeszcze jednego powodu. W mniej niż dziesięć sekund na mecie zameldowali się jeszcze: Tyson Gay, Asafa Powell, Daniel Bailey oraz Richard Thompson, co jak na tamte czasy było czymś wyjątkowym. Zapewne mężczyźni szybko pobiegną także dziś na Superauto.pl Stadionie Śląskim. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Podcast Olimpijski. Piotr Lisek – największy freak wśród lekkoatletów Aleksandra Szutenberg INTERIA.PL

Usain Bolt AFP

Usain Bolt AFP

Usain Bolt AFP