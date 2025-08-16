Hansi Flick podjął decyzję. 23 nazwiska na liście. Problemy Szczęsnego
Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego w sezonie 2025/2026 meczu Barcelony. Ta na inaugurację LaLiga zmierzy się z Mallorcą i będzie starać się rozpocząć kampanię od wygranej. W mediach od rana krąży przewidywany skład. Hansi Flick już podjął decyzję. Znani są wszyscy piłkarze powołani na inaugurację LaLiga. Na próżno szukać tam Wojciecha Szczęsnego.
Bardzo dobrze sezon 2024/2025 będzie wspominać FC Barcelona. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka zdominowała krajowe rozgrywki wygrywając mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Do tego doszedł także półfinał Ligi Mistrzów, gdzie po fantastycznych emocjach lepszy okazał się Inter Mediolan. Klub z pewnością przystępuję do nowej kampanii z celem powtórzenia tych sukcesów, zwłaszcza na scenie krajowej.
Pierwszym etapem w drodze do obrony mistrzostwa Barcelony będzie spotkanie La Ligi na stadionie Son Moix z Mallorcą. Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania hiszpańskie media zdecydowały się na przewidywania, jaki skład do boju wydeleguje Hansi Flick.
Zdaniem znanych dzienników "Mundo Deportivo", "Marca" oraz "AS" w bramce "Dumy Katalonii" stanie Joan Garcia. Jego występ przez długi czas stał pod znakiem zapytania, bowiem klub miał problem z jego zarejestrowaniem. Finalnie jednak po zamieszaniu związanym z Marciem-Andre ter Stegenem udało się tego dokonać, dzięki czemu pojawi się w bramce.
W defensywie pewni swego występu mają być Araujo, Cubarsi i Balde. Hiszpanie nie są zgodni co do pozycji prawego obrońcy, gdyż nieco gorszy czas ostatnio notował Jules Kounde, a jego miejsce może zająć Eric Garcia.
W środku pola pojawić się ma Pedri, Frenkie de Jong oraz Fermin Lopez. Ostatni z wymienionych swoją szansę otrzymać ma po tym, jak zanotował bardzo udany okres przygotowawczy. W ten sposób swoje miejsce w składzie starci Dani Olmo.
Ofensywne trio mają stworzyć niezawodni Yamal oraz Raphinha, a na pozycji napastnika w miejscu kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego pojawić się ma Ferran Torres.
Przewidywalny skład Barcelony na spotkanie z Mallorcą
"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, Fermin, de Jong - Yamal, Ferran Torres, Raphinha
"AS": Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Raphinha, Ferran Torres
"Marca": Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Ferran Torres, Raphinha
Mecz tuż, tuż, a Barcelona wciąż ma problem. Tylko Garcia zarejestrowany
W kadrze meczowej zabrakło za to wspomnianego już Lewandowskiego. Ten zmaga się z urazem uda i nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka. Podobny los spotkał Wojciecha Szczęsnego, który zwyczajnie nie został jeszcze zarejestrowany do rozgrywek.
Spotkanie Mallorca - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o 19:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.