Hansi Flick podjął decyzję. 23 nazwiska na liście. Problemy Szczęsnego

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Aktualizacja

Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego w sezonie 2025/2026 meczu Barcelony. Ta na inaugurację LaLiga zmierzy się z Mallorcą i będzie starać się rozpocząć kampanię od wygranej. W mediach od rana krąży przewidywany skład. Hansi Flick już podjął decyzję. Znani są wszyscy piłkarze powołani na inaugurację LaLiga. Na próżno szukać tam Wojciecha Szczęsnego.

Hansi Flick
Hansi FlickPIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFPAFP

Bardzo dobrze sezon 2024/2025 będzie wspominać FC Barcelona. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka zdominowała krajowe rozgrywki wygrywając mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Do tego doszedł także półfinał Ligi Mistrzów, gdzie po fantastycznych emocjach lepszy okazał się Inter Mediolan. Klub z pewnością przystępuję do nowej kampanii z celem powtórzenia tych sukcesów, zwłaszcza na scenie krajowej.

Pierwszym etapem w drodze do obrony mistrzostwa Barcelony będzie spotkanie La Ligi na stadionie Son Moix z Mallorcą. Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania hiszpańskie media zdecydowały się na przewidywania, jaki skład do boju wydeleguje Hansi Flick.

Zdaniem znanych dzienników "Mundo Deportivo", "Marca" oraz "AS" w bramce "Dumy Katalonii" stanie Joan Garcia. Jego występ przez długi czas stał pod znakiem zapytania, bowiem klub miał problem z jego zarejestrowaniem. Finalnie jednak po zamieszaniu związanym z Marciem-Andre ter Stegenem udało się tego dokonać, dzięki czemu pojawi się w bramce.

Wojciech Szczęsny
La Liga

    W defensywie pewni swego występu mają być Araujo, Cubarsi i Balde. Hiszpanie nie są zgodni co do pozycji prawego obrońcy, gdyż nieco gorszy czas ostatnio notował Jules Kounde, a jego miejsce może zająć Eric Garcia.

    W środku pola pojawić się ma Pedri, Frenkie de Jong oraz Fermin Lopez. Ostatni z wymienionych swoją szansę otrzymać ma po tym, jak zanotował bardzo udany okres przygotowawczy. W ten sposób swoje miejsce w składzie starci Dani Olmo.

    Ofensywne trio mają stworzyć niezawodni Yamal oraz Raphinha, a na pozycji napastnika w miejscu kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego pojawić się ma Ferran Torres.

    Przewidywalny skład Barcelony na spotkanie z Mallorcą

    "Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, Fermin, de Jong - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

    "AS": Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Raphinha, Ferran Torres

    "Marca": Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

    Mecz tuż, tuż, a Barcelona wciąż ma problem. Tylko Garcia zarejestrowany

    W kadrze meczowej zabrakło za to wspomnianego już Lewandowskiego. Ten zmaga się z urazem uda i nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka. Podobny los spotkał Wojciecha Szczęsnego, który zwyczajnie nie został jeszcze zarejestrowany do rozgrywek.

    Spotkanie Mallorca - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o 19:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

    Zawsze w naszej pamięci - FC Porto składa hołd zmarłemu Jorge Coście. WIDEOAP© 2025 Associated Press

    Robert Lewandowski
    Robert Lewandowski

    Mężczyzna w ciemnym swetrze i dżinsach energicznie gestykuluje na tle boiska piłkarskiego, prawdopodobnie w trakcie meczu, w tle rozmazane postacie oraz fragmenty stadionu.
    Hansi FlickMATTHIEU MIRVILLEAFP
    Młody mężczyzna w zielonej sportowej koszulce bije brawo i uśmiecha się, stojąc na tle flagi i rozmazanego stadionu z widownią.
    Joan GarciaJOSEP LAGOAFP
    Grupa młodych piłkarzy drużyny FC Barcelona w niebiesko-czerwonych strojach stoi razem na murawie stadionu, kilku z nich klaska, w tle rozmyte flagi i kibice
    FC BarcelonaAA/ABACAEast News

