Hansi Flick podjął decyzję. 23 nazwiska na liście. Problemy Szczęsnego

Bardzo dobrze sezon 2024/2025 będzie wspominać FC Barcelona. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka zdominowała krajowe rozgrywki wygrywając mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Hiszpanii. Do tego doszedł także półfinał Ligi Mistrzów, gdzie po fantastycznych emocjach lepszy okazał się Inter Mediolan. Klub z pewnością przystępuję do nowej kampanii z celem powtórzenia tych sukcesów, zwłaszcza na scenie krajowej.

Pierwszym etapem w drodze do obrony mistrzostwa Barcelony będzie spotkanie La Ligi na stadionie Son Moix z Mallorcą. Na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania hiszpańskie media zdecydowały się na przewidywania, jaki skład do boju wydeleguje Hansi Flick.

Zdaniem znanych dzienników "Mundo Deportivo", "Marca" oraz "AS" w bramce "Dumy Katalonii" stanie Joan Garcia. Jego występ przez długi czas stał pod znakiem zapytania, bowiem klub miał problem z jego zarejestrowaniem. Finalnie jednak po zamieszaniu związanym z Marciem-Andre ter Stegenem udało się tego dokonać, dzięki czemu pojawi się w bramce.

W defensywie pewni swego występu mają być Araujo, Cubarsi i Balde. Hiszpanie nie są zgodni co do pozycji prawego obrońcy, gdyż nieco gorszy czas ostatnio notował Jules Kounde, a jego miejsce może zająć Eric Garcia.

W środku pola pojawić się ma Pedri, Frenkie de Jong oraz Fermin Lopez. Ostatni z wymienionych swoją szansę otrzymać ma po tym, jak zanotował bardzo udany okres przygotowawczy. W ten sposób swoje miejsce w składzie starci Dani Olmo.

Ofensywne trio mają stworzyć niezawodni Yamal oraz Raphinha, a na pozycji napastnika w miejscu kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego pojawić się ma Ferran Torres.

Przewidywalny skład Barcelony na spotkanie z Mallorcą

"Mundo Deportivo": Joan Garcia - Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde - Pedri, Fermin, de Jong - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

"AS": Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Raphinha, Ferran Torres

"Marca": Joan Garcia - Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde - de Jong, Pedri, Fermin - Yamal, Ferran Torres, Raphinha

Mecz tuż, tuż, a Barcelona wciąż ma problem. Tylko Garcia zarejestrowany

W kadrze meczowej zabrakło za to wspomnianego już Lewandowskiego. Ten zmaga się z urazem uda i nie będzie do dyspozycji Hansiego Flicka. Podobny los spotkał Wojciecha Szczęsnego, który zwyczajnie nie został jeszcze zarejestrowany do rozgrywek.

Spotkanie Mallorca - FC Barcelona rozpocznie się w sobotę, 16 sierpnia o 19:30. Relację tekstową "na żywo" z tego starcia będzie można śledzić w serwisie Interii Sport.

