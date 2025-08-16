Partner merytoryczny: Eleven Sports

Chwilę przed północą zabrała głos. Sabalenka pod presją, zapowiada zmiany. Tuż przed US Open

Maciej Brzeziński

Aryna Sabalenka odpadła w ćwierćfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Białorusinka została pokonana przez Jelenę Rybakinę w zaledwie 75 minut. Numer "1" światowego rankingu zabrała głos po dotkliwej porażce. Padły ważne słowa w kontekście zbliżającego się US Open. Tam Sabalenka będzie bronić tytułu wywalczonego przed rokiem.

Aryna Sabalenka zabrała głos po porażce w Cincinnati
Aryna Sabalenka zabrała głos po porażce w CincinnatiDYLAN BUELLAFP

Aryna Sabalenka była faworytką do wygrania turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Tymczasem zatrzymała się na ćwierćfinale, a jej pogromczynią okazała się Jelena Rybakina, która wygrała 6:1, 6:4. Kazaszka zagra w półfinale z Igą Świątek, a Sabalenka może pakować walizki i przygotowywać się do US Open, gdzie będzie bronić tytułu.

Nie jest to wynik, jakiego oczekiwałem, ale jestem gotowa zmienić bieg na Nowy Jork. Dziękuję Cincinnati, to zawsze przyjemność 
napisała Sabalenka na Instagramie.

Ważne tygodnie przed Sabalenką. Musi oglądać się za siebie

Białorusinka jest wciąż numerem "1" w rankingu WTA, ale powoli może zacząć oglądać się za siebie. Po turnieju w Cincinnati straciła dokładnie 785 punktów. Goniąca ją Świątek zyskała już 390 punktów, a może jeszcze więcej jeśli dotrze do finału lub wygra turniej. W przypadku ewentualnej wygranej w turnieju obie panie będzie dzieliło dokładnie 3292 punktów, a Sabalenka ma przed sobą obronę aż dwóch tysięcy oczek podczas US Open. W Nowym Jorku Świątek będzie mogła zdobyć dokładnie 1570 punktów. Łatwo więc policzyć, że sytuacja walki o numer jeden może się zrobić bardzo napięta, a Sabalenka znajdzie się pod olbrzymią presją w trakcie turniejów w Azji.

Turniej w Cincinnati ciągle trwa. Przed nami półfinały, które rozegrane zostaną w niedzielę (17 sierpnia). Relacja tekstowa z meczu Świątek - Rybakina będzie dostępna w serwisie Interia Sport.

Zawodniczka tenisowa koncentruje się podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą, tło stanowi niebieska ściana z elementem logo turnieju sportowego.
Aryna Sabalenka, Cincinnati 2025Dylan Buell/Getty Images via AFPAFP
Aryna Sabalenka
Aryna SabalenkaPatrick HAMILTONAFP
Kobieta w białym stroju sportowym z zamkniętymi oczami unosi dłoń do twarzy, sprawiając wrażenie zamyślonej lub skupionej, wyraźnie widoczne piegi, zielone paznokcie oraz kolorowe bransoletki.
Aryna Sabalenka poznała rywalkę w Cincinnati. I od razu czeka ją olbrzymie wyzwanieHenry NichollsAFP
Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w CincinnatiAP© 2025 Associated Press

