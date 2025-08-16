Chwilę przed północą zabrała głos. Sabalenka pod presją, zapowiada zmiany. Tuż przed US Open

Aryna Sabalenka była faworytką do wygrania turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Tymczasem zatrzymała się na ćwierćfinale, a jej pogromczynią okazała się Jelena Rybakina, która wygrała 6:1, 6:4. Kazaszka zagra w półfinale z Igą Świątek, a Sabalenka może pakować walizki i przygotowywać się do US Open, gdzie będzie bronić tytułu.

Białorusinka jest wciąż numerem "1" w rankingu WTA, ale powoli może zacząć oglądać się za siebie. Po turnieju w Cincinnati straciła dokładnie 785 punktów. Goniąca ją Świątek zyskała już 390 punktów, a może jeszcze więcej jeśli dotrze do finału lub wygra turniej. W przypadku ewentualnej wygranej w turnieju obie panie będzie dzieliło dokładnie 3292 punktów, a Sabalenka ma przed sobą obronę aż dwóch tysięcy oczek podczas US Open. W Nowym Jorku Świątek będzie mogła zdobyć dokładnie 1570 punktów. Łatwo więc policzyć, że sytuacja walki o numer jeden może się zrobić bardzo napięta, a Sabalenka znajdzie się pod olbrzymią presją w trakcie turniejów w Azji.