Wielki sponsor u beniaminka. Będą jak Zmarzlik

Orlen jest widoczny w sporcie żużlowym głównie dzięki Bartoszowi Zmarzlikowi. Polski czterokrotny mistrz świata jest wspierany przez ten wielki koncern i w dużej mierze dzięki środkom właśnie od niego może budować bazę sprzętową dającą mu możliwość "bawienia się" z rywalami w cyklu Grand Prix. Zmarzlik w zasadzie robi co chce w mistrzostwach świata i zapewne w nadchodzącym sezonie sięgnie po piąty tytuł. Dopóki nie znajdzie się ktoś równie powtarzalny, nie ma mowy by Zmarzlik stracił złoto. To musi być ktoś pokroju Artioma Łaguty w sezonie 2021. Kandydatów nie widać.

Coraz częściej mówi się, że Orlen ma także mocno wejść w sponsoring Texom Stali Rzeszów, beniaminka Speedway 2. Ekstraligi. To tam będzie w tym roku jeździł duński mistrz, Nicki Pedersen. 46-letni zawodnik wciąż jest wielką gwiazdą żużla, ale tym razem po raz pierwszy od dawna zabrakło dla niego miejsca w elicie. Jeśli tylko podejdzie do tematu na poważnie, może spokojnie być najlepszym zawodnikiem ligi. A na takich nazwiskach Orlen może promować swoją markę. Na ten moment nie wiemy jednak jeszcze, czy na pewno do współpracy dojdzie.

Stal trzecim filarem ściany wschodniej. Rośnie potęga

Jeszcze nie tak dawno Lublin, Krosno i Rzeszów były w polskim żużlu może nie marginalnymi, ale na pewno drugoplanowymi postaciami. W Lublinie przez chwilę nawet w ogóle nie mieli drużyny ligowej, Krosno borykało się z problemami finansowymi i słabym poziomem sportowym, a w Rzeszowie pojawił się biznesmen-mitoman, Ireneusz Nawrocki. Mamy rok 2024 i wszystkie trzy ośrodki są w zupełnie innym miejscu, a wiele wskazuje na to, że na tym nie koniec. W Rzeszowie są plany zbudowania potęgi.

Ewentualna umowa z tak potężnym sponsorem jak Orlen byłaby ważnym krokiem, bo to jest jednak ogromny zastrzyk finansowy. Dodatkowo idzie za tym prestiż i rozpoznawalność, które możemy zaobserwować choćby u wspomnianego Bartosza Zmarzlika. Odkąd jest on widoczny np. w reklamach Orlenu, stał się czołową postacią plebiscytu "Przeglądu Sportowego", zaprasza się go do programów śniadaniowych czy rozrywkowych. Oczywiście ma to także związek z jego sukcesami, ale obecność Orlenu jest to czynnikiem niezwykle istotnym.

Bartosz Zmarzlik / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński

Narada Texom Stali Rzeszów / Jakub Malec / Flipper Jarosław Pabijan