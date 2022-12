Niemiecki chirurg nie mógł w to uwierzyć. To był cud!

Pawlicki wspomina walkę ojca o powrót do zdrowia

- Gdy dorosłem, rozmawiałem z wieloma osobami, które dokładnie wiedziały, co się stało z rdzeniem mojego taty. To była bardzo skomplikowana i poważna kontuzja. Dla mnie to cud - mówi Pawlicki i wspomina historię sprzed lat. - Wszyscy lekarze mówili, że nie ma szans, żeby mój tata ponownie chodził. Pamiętam, gdy po wielu latach wraz z tatą odwiedziliśmy szpital w Niemczech, w którym miał operację. Po prostu chciał wybrać się do Hamburga, żeby podziękować chirurgowi, który go operował, żeby mu podziękować za całą pomoc, którą od niego dostał. Ten niemiecki chirurg nie mógł uwierzyć w to, że to mój ojciec przed nim stoi, na własnych nogach! To był po prostu cud - powiedział Przemysław Pawlicki.