Magda Linette zameldowała się w najlepszej "16" singlowej rywalizacji w ramach WTA 1000 w Cincinnati po dwudniowej batalii z Jessicą Pegulą. Polsko-amerykański pojedynek został przerwany po dwóch setach z powodu złej pogody, dokończenie nastąpiło kilkanaście godzin później. Ostatecznie poznanianka triumfowała 7:6(5), 3:6, 6:3 i po raz pierwszy w karierze pokonała swoją przyjaciółkę ze Stanów Zjednoczonych.

Przeciwniczką 33-latki w batalii o ćwierćfinał okazała się mistrzyni tegorocznego Wimbledonu w grze podwójnej - Weronika Kudiermietowa. Rosjanka również sprawiła niespodziankę w poprzedniej rundzie, eliminując Clarę Tauson. Dunka zmagała się z problemami zdrowotnymi w końcowej fazie rywalizacji i ostatecznie przegrała w trzech setach. Później nadeszła wiadomość, że Linette i Tauson, które miały walczyć jeszcze tego samego dnia o awans do najlepszej "8" w deblu, oddały walkowera parze Sara Errani/Jasmine Paolini. Oficjalnym powodem była choroba Dunki.

Dzięki temu nasza reprezentantka otrzymała więcej czasu na regenerację przed walką z 28-latką. W tym roku Magda miała już okazję grać z Kudiermietową. Podczas turnieju WTA 1000 w Dosze pokonała Rosjankę w trzech partiach. Teraz Polka liczyła na ponowne zwycięstwo. Oprócz tego, że panie walczyły o ćwierćfinał, miały także dodatkową stawkę. Wygrana Weroniki oznaczała gwarancję rozstawienia w nadchodzącym US Open. W przypadku poznanianki - niemal pewność numerka przy nazwisku podczas zmagań w Nowym Jorku.

WTA Cincinnati: Magda Linette kontra Weronika Kudiermietowa o ćwierćfinał singla

Mecz rozpoczął się od serwisu Linette. Rywalka próbowała wywierać presję już od pierwszego gema. Chociaż to Magda mogła najpierw zamknąć premierowe rozdanie, to później po kapitalnym returnie break pointa wypracowała sobie Kudiermietowa. Finalnie poznanianka wyszła jednak z opresji i objęła prowadzenie. Weronika nieźle otworzyła pojedynek, ale mimo to nasza reprezentantka pilnowała swojego podania. W trakcie czwartego gema, od stanu 40-30 dla Rosjanki, mistrzyni tegorocznego Wimbledonu w grze podwójnej popełniła dwa podwójne błędy serwisowe z rzędu. To sprawiło, że Polka otrzymała szansę na 3:1. 33-latka posłała return poza linię końcową, ale po forhendowej pomyłce rywalki, Linette dostała jeszcze jedną okazję. Tym razem świetną akcją popisała się Kudiermietowa. Ostatecznie Rosjanka wyrównała na 2:2.

Ten moment wzmocnił Weronikę. 28-latka poszła za ciosem i w trakcie piątego rozdania wyszła ze stanu 15-30 przy serwisie Magdy. Wywalczyła sobie drugiego break pointa w meczu i tym razem zamieniła go na przełamanie. Kudiermietowa przewidziała kierunek zagrania poznanianki. Pozostała w tym narożniku i skutecznie posłała piłkę w ten fragment kortu, gdzie nie było naszej reprezentantki. Po zmianie stron Weronika dobrze podawała, wróciła "jedynka". Dzięki temu w łatwy sposób podwyższyła prowadzenie do wyniku 4:2. Rosjanka kontynuowała wywieranie presji na Polce poprzez return. Niewiele brakowało, a w siódmym gemie mistrzyni Wimbledonu 2025 w deblu wypracowałaby sobie break pointa na podwójne przełamanie. Naszą reprezentantkę uratowała dobra antycypacja. Finalnie 33-latka znów złapała kontakt z przeciwniczką.

Podczas ósmego rozdania dość niespodziewanie pojawiła się piłka na 4:4 dla poznanianki. Najpierw rywalka zanotowała fatalny błąd, a potem świetnym zagraniem popisała się Linette. I tak z wyniku 30-15 dla Kudiermietowej, zrobiło się 30-40. Wtedy Weronika posłała jednak asa. Finalnie 28-latka znów oddaliła zagrożenie i odzyskała dwa "oczka" przewagi. Po chwili Magda dorzuciła czwartego gema na swoje konto i przerzuciła presję zamykania partii na serwis przeciwniczki. Rosjanka poradziła sobie z tym wyzwaniem bez problemu, wygrywając rozdanie do zera. Pomogły w tym również błędy naszej reprezentantki, których było zdecydowanie za dużo w tym secie. Ostatecznie Kudiermietowa zgarnęła premierową odsłonę rezultatem 6:4.

Druga partia rozpoczęła się nietypowo. Obie tenisistki traciły prowadzenie 40-0 przy własnym podaniu. W przypadku Linette nie skończyło się to break pointami, ale podczas serwisu Kudiermietowej - już tak. Przy pierwszej okazji na przełamanie Magdzie zabrakło trochę większej odwagi, przez co oddała inicjatywę przeciwniczce. Potem posłała jednak kapitalny lob i wypracowała sobie kolejną okazję na breaka. Tym razem popisała się świetnym returnem, którym otworzyła sobie drogę do ataku. W ten sposób poznanianka doczekała się premierowego przełamania na swoją korzyść. Niestety 33-latka szybko straciła przewagę breaka. Chociaż miała piłkę 3:0, to dopuściła rywalkę do wygrania ostatniej piłki w trakcie trzeciego gema. Po zmianie stron zrobiło się 2:2. Nasza reprezentantka zaczęła się frustrować na rakietę, która momentami wyraźnie się jej nie słuchała.

Podczas siódmego rozdania znów zobaczyliśmy słabszą dyspozycję Linette przy własnym podaniu. Chociaż Polka zgarnęła pierwszy punkt, to później przegrała już wszystkie. Kudiermietowa wywalczyła przełamanie do 15 i znalazła się z przodu w drugiej odsłonie. Mowa ciała Linette nie wyglądała najlepiej. Można było odnieść wrażenie, że Magda straciła wiarę w to, że jeszcze może wygrać ten pojedynek. Po chwili Weronika dorzuciła piąte "oczko" na swoje konto i znacząco przybliżyła się do zwycięstwa. Kolejny gem okazał się ostatnim. Poznanianka miała dwie okazje na czwarte rozdanie, ale nie wykorzystała żadnej z nich. 28-latka wróciła ze stanu 15-40 i wygrała cały pojedynek 6:4, 6:3 po 96 minutach rywalizacji. Tym samym to Rosjanka powalczy o półfinał WTA 1000 w Cincinnati z Varvarą Grachevą.

