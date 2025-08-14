Michniewicz był nim zachwycony, teraz zmienia klub. To już kolejny transfer
Czesław Michniewicz w czasach swojej pracy jako selekcjoner reprezentacji Polski przez pewien okres widział Krystiana Bielika jako filar swojej kadry w środku pola. Ostatnie miesiące kariery nie były dla naszego pomocnika zbyt dobre, a ich podsumowaniem mogły być plotki łączące Bielika z Legią Warszawa. Do tego ruchu na pewno nie dojdzie, bo 27-latek podpisał umowę z West Bromich Albion.
Był taki moment w historii polskiej piłki, gdy większość ekspertów piłkarskich wyczekiwała powrotu do zdrowia Krystiana Bielika. Środkowy pomocnik reprezentacji Polski od dawna stanowił pewną obietnicę na odpowiednie zastąpienie Grzegorza Krychowiaka w środku pola naszej kadry. Niestety kontuzje bardzo sponiewierały Bielika i być może sprawiły, że wciąż nie zrealizował on pełni swojego potencjału.
Był jednak taki moment, gdy Bielik faktycznie stał się filarem reprezentacji Polski. Wydarzyło się to po tym, jak władze w kadrze przejął Czesław Michniewicz, który nigdy nie ukrywał, że jest fanem talentu pomocnika. Bielik zagrał właśnie za Krychowiaka w finale barażów o awans na mistrzostwa świata w Katarze i spisał się naprawdę dobrze.
Krystian Bielik w nowych barwach. Oficjalny transfer
Na samym turnieju również był istotną postacią i tak naprawdę, to dla niego były ostatnie "podrygi" w reprezentacji Polski. Od 2022 roku zagrał w Biało-Czerwonych barwach ledwie dwa mecze, a jego perypetie klubowe również nie sprawiały, że przyciągał uwagę. Wystarczy powiedzieć, że w pewnym momencie trwającego okna transferowego pojawiły się plotki, które łączyły Bielika z powrotem do Legii Warszawa. Przeszkodą okazały się finanse.
Z wielkiego powrotu do Legii nic nie wyszło, więc Bielik zmienił klub na wewnątrz angielskim rynku. Zespół Birmingham City zamienił na West Bromich Albion, o czym klub sam poinformował w oficjalnym komunikacie. Co ciekawe, klub z zachodniej Anglii przedstawia naszego piłkarza, jako obrońcę, a nie pomocnika. "West Bromich Albion z przyjemnością potwierdza transfer Krystiana Bielika z Birmingham City za nieujawnioną kwotę" - czytamy.
- Krystian to doświadczony i sprawdzony zawodnik, który w wieku 27 lat jest w szczytowej formie jako obrońca. Doskonale zna angielską piłkę nożną, ma doświadczenie i udowodnił, że jest liderem - powiedział Andrew Nestor dyrektor sportowy klubu, cytowany przez klubowe media.