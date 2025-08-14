Michniewicz był nim zachwycony, teraz zmienia klub. To już kolejny transfer

Był taki moment w historii polskiej piłki, gdy większość ekspertów piłkarskich wyczekiwała powrotu do zdrowia Krystiana Bielika. Środkowy pomocnik reprezentacji Polski od dawna stanowił pewną obietnicę na odpowiednie zastąpienie Grzegorza Krychowiaka w środku pola naszej kadry. Niestety kontuzje bardzo sponiewierały Bielika i być może sprawiły, że wciąż nie zrealizował on pełni swojego potencjału.

Był jednak taki moment, gdy Bielik faktycznie stał się filarem reprezentacji Polski. Wydarzyło się to po tym, jak władze w kadrze przejął Czesław Michniewicz, który nigdy nie ukrywał, że jest fanem talentu pomocnika. Bielik zagrał właśnie za Krychowiaka w finale barażów o awans na mistrzostwa świata w Katarze i spisał się naprawdę dobrze.

Krystian Bielik w nowych barwach. Oficjalny transfer

Na samym turnieju również był istotną postacią i tak naprawdę, to dla niego były ostatnie "podrygi" w reprezentacji Polski. Od 2022 roku zagrał w Biało-Czerwonych barwach ledwie dwa mecze, a jego perypetie klubowe również nie sprawiały, że przyciągał uwagę. Wystarczy powiedzieć, że w pewnym momencie trwającego okna transferowego pojawiły się plotki, które łączyły Bielika z powrotem do Legii Warszawa. Przeszkodą okazały się finanse.

Z wielkiego powrotu do Legii nic nie wyszło, więc Bielik zmienił klub na wewnątrz angielskim rynku. Zespół Birmingham City zamienił na West Bromich Albion, o czym klub sam poinformował w oficjalnym komunikacie. Co ciekawe, klub z zachodniej Anglii przedstawia naszego piłkarza, jako obrońcę, a nie pomocnika. "West Bromich Albion z przyjemnością potwierdza transfer Krystiana Bielika z Birmingham City za nieujawnioną kwotę" - czytamy.

- Krystian to doświadczony i sprawdzony zawodnik, który w wieku 27 lat jest w szczytowej formie jako obrońca. Doskonale zna angielską piłkę nożną, ma doświadczenie i udowodnił, że jest liderem - powiedział Andrew Nestor dyrektor sportowy klubu, cytowany przez klubowe media.

Rozwiń

Polsat Sport Polsat Sport

Krystian Bielik i... kolejna reprymenda od arbitra AFP

Krystian Bielik kontra Lionel Messi AFP

Krystian Bielik w barwach Birmingham City AFP