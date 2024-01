To już oficjalne. Polonia z nowym menedżerem!

Od dłuższego czasu nazwisko Tomasza Bajerskiego było tym, które w kontekście prowadzenia Polonii w sezonie 2024 przewijało się najczęściej. Po pierwsze, jest on "pod ręką ", mieszka w pobliżu i będzie w stanie być na każdym treningu drużyny . Po drugie, to były naprawdę dobry zawodnik, więc będzie mógł przekazać żużlowcom rzeczy, których sam się nauczył. Po trzecie, ma dobre relacje z klubem, bo już w sezonie 2023 często bywał na meczach Polonii.

To już oficjalne. Bajerski menedżerem Polonii

We wtorek klub z Bydgoszczy oficjalnie potwierdził doniesienia. Tomasz Bajerski poprowadzi Polonię w najbliższym sezonie i jego głównym celem będzie rzecz jasna awans do PGE Ekstraligi. Prezesowi Kanclerzowi mocno zależy na tym, by zrobić to w tym roku. Chce, aby do Polonii wrócił Wiktor Przyjemski, którego odejście spowodowane brakiem awansu było czymś w rodzaju potwarzy. Młody zawodnik nie miał jednak wyjścia. Nie mógł dłużej "kisić się" na tym poziomie.